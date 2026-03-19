"Больнічний" – калька с русского: как правильно назвать этот документ на украинском

Мы до сих пор можем слышать, как калькуют из русского языка определенные медицинские термины. И это при том, что в украинском есть свои правильные и точные соответствия.

Что означает и как на украинском сказать "больничный", рассказываем со ссылкой на филолога Ирину Коваленко.

Как на украинском называть "больничный"?

Кому-то чаще, кому-то реже, но хоть раз приходилось на работе брать "больничный". Это слово часто можно услышать в разговорной речи, но с точки зрения нормы – это типичная ошибка под влиянием русского языка.

Эта калька образовалась от слова больница → больничный. В украинской традиции слово "больница" не прижилось, вместо этого употребляется – "лікарня" или "шпиталь".

Украинские словари это подтверждают:

Словарь украинского языка (СУМ-11) фиксирует: "лікарня" – медицинское учреждение для стационарного лечения.

Этот же словарь фиксирует слово "лікарняний как прилагательное – "тот, что касается больницы" и как существительное в значении – лікарняний листок. Поэтому, если мы говорим о вынужденном "отпуске" по состоянию здоровья, то правильно:

лікарняний листок (офіційний документ, що підтверджує тимчасову непрацездатність): "Він узяв лікарняний лист" ;

піти на лікарняний: "Вона перебуває на лікарняному".

Языковеды отмечают: калька "больничний" не соответствует украинскому словообразованию, ведь в украинском языке прилагательные образуются от слова "лікарня", а не "больница". Из-за привычки к русскоязычной среде и механического переноса слов, чаще всего эти термины называют по-другому.

Поэтому мы имеем прилагательные – лікарський, лікАрський, лікувальний, лікарняний, которые различаются по значению.

лІкарський: походить від слова "лікар": лікарський кабінет, лікарський халат, лікарська порада, лікарська таємниця.

лікАрський: лікАрський чай, лікАрська рослина.

лікувальний (те, що використовують з метою лікування): лікувальні вправи, лікувальна процедура.

лікарняний (про предмети, які стосуються лікарні): лікарняний корпус, лікарняний режим, лікарняна палата.

Важно! В украинском языке есть разница между словами "лічити" и "лікувати", которые ошибочно, по той же причине считают тождественными.

Украинский язык имеет собственные, устоявшиеся слова, которые закреплены словарями. Просто учтите:

не больница – а лікарня;

не доктор – а лікар;

не болезнь – а хвороба;

не заболеть – а захворіти.

И соответственно, на украинском правильно говорить не "больничний", а – "лікарняний". Не искажайте наш язык и – не болейте!