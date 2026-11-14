"Большой цабе": какая тайна скрывается за этим привычным выражением

В украинском языке немало фразеологизмов, происхождение которых сразу и не догадаешься. За привычными словами нередко скрываются давние бытовые истории, народные обычаи и забытые подробности жизни наших предков.

Например, выражение "большое цабе", которым сейчас характеризуют человека, имеет неожиданные корни, связанные с волами. Рассказываем со ссылкой на "Словопедию".

Кого называют "большим цабе"?

Украинские фразеологизмы часто скрывают интересные истории, о которых современные носители языка даже не догадываются. Одни пришли из древнего крестьянского быта, другие связаны с ремеслами или народными обычаями. К таким выражениям относится и "большое цабе", за которым стоит неожиданная история о волах.

"Большой цабе" – сегодня так называют уважаемого, влиятельного человека, занимающего высокую должность или обладающего значительным авторитетом в определенной среде.

Чаще всего это выражение употребляют с легкой иронией – о том, кто слишком гордится своим положением, требует особого отношения или любит командовать.

Например: "Теперь он у нас большое цабе – без его разрешения и шага не ступишь".

Впрочем, иногда так могут назвать и действительно авторитетного специалиста. Все зависит от контекста и интонации.

Это выражение встречается и в украинской литературе:

"Що мені благочинний! Куди ж пак: велике цабе!" (Иван Нечуй-Левицкий);

(Иван Нечуй-Левицкий); "Через його землі, бач, їхали – велике цабе!" (народный рассказ);

(народный рассказ); "Мабуть, отой висушений – дуже велике цабе" (Василий Лысенко).

И обратите внимание на ударения – вели́ке цабе́. Именно так правильно произносить это выражение на украинском языке.

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На основе этого выражения Александр Выженко написал юмористическое стихотворение для школьников "Великий Цабе".

"Великий Цабе": смотрите видео

Как к происхождению выражения причастны волы?

Когда-то крестьяне обрабатывали землю с помощью волов, которыми управляли с помощью коротоких голосовых команд – "цоб" и "цабе". Первая означала поворот налево, вторая – направо.

Подробнее об этих старинных командах можно прочитать в материале О происхождении слов "цоб" и "цабе".

С появлением этого выражения связывают интересную историю о воловьей упряжке. Во время вспашки у каждого вола было свое место. Правый шел по борозде, поэтому его называли бороздным. Он должен был держаться заданного направления, а погонщик следил, чтобы животные не отклонялись от пути.

Согласно народному объяснению, именно правый вол играл особую роль: он ориентировался на борозду и помогал держать направление работы. С этим связывают представление о его первенстве в упряжке. Так образ особого положения вола якобы перенесли на человека, считающего себя главным.

Со временем выражение приобрело переносное значение и стало характеристикой влиятельной личности. Его древность подтверждает словарь Бориса Гринченко, где приведен такой пример: "Вот большая шишка приехала в волость".

Итак, украинцы употребляли это выражение задолго до появления современного значение слова "начальник".

Интересно, что украинские словари фиксируют и противоположное выражение – "небольшое цабе́". Так иронично говорят о человеке, не обладающем особым влиянием или высоким положением.

А еще – "ни цоб, ни цабе́", то есть недалекий, ограниченный человек.

Итак, выражение "большое цабе" имеет давнюю историю, связанную с крестьянским хозяйством. Теперь им можно метко и немного насмешливо охарактеризовать того, кто ведет себя слишком важно и любит напоминать о собственной значимости.

Что еще есть украинские аналоги?

Если хочется описать человека, обладающего влиянием или занимающего высокое положение, можно воспользоваться и другими выражениями:

"большая птица" – влиятельное, уважаемое лицо;

влиятельное, уважаемое лицо; "большая рыба" – человек с высоким положением или значительными возможностями;

– человек с высоким положением или значительными возможностями; "большая цыца" – ироничное название того, кто считает себя чрезвычайно важным;

– ироничное название того, кто считает себя чрезвычайно важным; "большой пан" – человек, обладающий властью, богатством или ведущий себя высокомерно.

Все эти выражения имеют свои нюансы значения, но в определенном контексте могут заменить "большое цабе".

Итак, когда кто-то ведет себя слишком важно из-за своей должности или знакомств, можно вспомнить старинное выражение и заметить: "Какое же большое цабе нашлось!"