Не "божья коровка": как еще называют солнышко в Украине
- Жука "божая коровка" в украинском языке часто называют "сонечко", "зозулька" или "ведрик".
- Существует много диалектических названий, которые имеют небесное или божественное происхождение, например, "божа мати", "петрик", "серденько".
Люди всегда наделяли насекомых образными именами: кто-то видел в них добрые знаки, кто-то – маленьких "домашних животных". А в случае с этим жуком – множество названий объединили все варианты человеческой фантазии.
Как еще можно называть узнаваемого жука, кроме "божая коровка"
Как по-украински назвать "божью коровку"?
А вы в детстве тоже говорили приговорку к красному жучку с черными пятнышками, когда он садился на вас:
"Лети, лети, солнышко,
на дедушкино поле,
на бабье зелье,
на наш двор!"
, Часто можно услышать, что его называют "божья коровка", но в украинском языке с названием все значительно интереснее. Конечно, можно перевести и дословно – "божа корівка", но есть и другие названия.
У словарях чаще всего можно встретить название – сонечко: небольшой жучок круглой или удлиненной формы, имеющий красноватый или желтоватый с черными крапинками окрас.
- — Бач, комашина! – відказав [Івась].. — То сонечко! – угадав Грицько (Панас Мирный);
- Крапчасте сонечко повзло по бур'янині, кволе, передосіннє. Пріся обережно взяла його на долоню (Олесь Гончар).
А научное латинское название жуков – Кокцинелиды (Coccinellidae), происходит от латинского слова "coccineus", что означает "красный". А украинское "зозулька" тоже указывает на окрас – зозулястый, то есть – в точечку, как и птички зозули.
Но кроме известных названий есть ряд названий-диалектизмов, и языковеды отмечают, что большинство названий имеют "небесное происхождение" – то есть с божественным происхождением и назначением насекомого:
- сонічко /сонійко,
- бедрик,
- ведрик,
- сьвята коровка,
- божа мати,
- зозулька / золота зозулька,
- бездрик,
- бобруна,
- бедрик / ведрик,
- доля,
- вербочка,
- петрик,
- катеринка,
- альонка,
- серденько,
- бобруна (бабруна) / бобрунька,
- паворожка,
- боже телятко,
- брушка / борушка / борушок,
- веприк / рябенький веприк,
- відьмочка,
- ворожка.
А в закличках-прибаутках, что изначально были магическими ритуалами на погоду, можно найти: чижик, сведрик-бедрик, чинчик-петрик, петрик-братик, сонечко-ронечко, дощ-погода и другие. В народных песнях и детских играх божья коровка символизирует счастье, весну и добрые предвестия. У многих народов с этим жуком есть своя мистически-мифическая легенда.
Замечали, что одно из диалектических названий зафиксировано в известной щедривке:
"Щедрик-бедрик / ведрик, дайте вареник,
Грудочку кашки, кілечко ковбаски."
Считается, что вариант названия – "ведрик" проясняет связь солнышка с ясной погодой (ведро), то есть – ясно.
Поэтому не только – "солнышко", "божья коровка" или "зозулька" можно считать правильными названиями. Немало диалектизмов зафиксированы в литературе, поэтому не удивляйтесь в разных регионах жука-солнышко называют по-другому. Но это и замечательно!