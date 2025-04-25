Божья коровка или солнышко: как по-украински правильно назвать этого жучка

Все вы знаете этого выразительного яркого жука. И точно забавлялись и наблюдали за ним в детстве. А как его называют в вашем регионе?

Призывали ли вы в детстве солнышко, а считали ли хорошей приметой, когда этот жук на вас садился? А знаете, что жучка по-разному называют в регионах Украины, и об этом расскажет 24 Канал.

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Как еще называют солнышко

Красный жук с черными точками ценится за свою полезность и во всем мире считается символом удачи. А потому во многих культурах убийство этого насекомого запрещено, и оно находится под охраной.

В Европе это насекомое – очень распространенный мотив на почтовых марках и открытках с пожеланиями счастья.

Научное название этих жуков – Кокцинелиды (Coccinellidae), происходит от латинского слова "coccineus", что означает "красный".

В Украине названий для этого жучка есть немало:

сонечко,

зозулька,

бездрик,

бедрик / ведрик,

петрик,

катеринка,

альонка,

серденько,

бобруна (бабруна) / бобрунька,

паворожка,

боже телятко,

брушка / борушка,

веприк,

ворожка.

Споры возникают не является ли калькой с русского название Божья коровка. Во многих языках к этому насекомому есть приставка Божья, святая или солнечная, почему же не может быть у украинцев?

Другая ситуация с названием насекомого "стрекоза" – это точно русизм, и в украинском языке она имеет свое название.

Интересно о божьей коровке: смотрите видео

Интересные факты о божьей коровке

Существует более 5 тысяч видов этих насекомых. Божьи коровки бывают красного, желтого, розового, оранжевого, черного цветов. Пятнышки на крылышках свидетельствуют не о возрасте, а о принадлежности к виду. Божьи коровки – хищники, они поедают тлю, за что их почитают садоводы. Они ядовиты для птиц и других насекомых, для самозащиты они выпускают желтую жидкость, которая содержит кантаридин. Это вещество может вызвать раздражение на коже человека. В Германии зафиксировано 1500 региональных названий бедрика. Жуку поставили памятники в Японии и Польше. В Нидерландах это символ "бессмысленного насилия", керамические плитки с изображением божьей коровки устанавливают на месте убийства. Солнышко наделено мистическими свойствами – оно летает к небесному богу, передает пожелания, приносит детей, предупреждает об опасности, предсказывает урожай, призывает хорошую погоду и тому подобное. Украинка Надежда Комарова из Днепра вошла в мировую Книгу рекордов Гиннеса, как владелица наибольшего количества предметов в виде насекомых солнышек – 5555. Хотя, сюда не учли ручные изделия, а потому коллекция на 2020 год составляла около 15 тысяч предметов.

Кроме того, среди маленьких детей популярны поговорки о солнышке и фигурирует в известной щедривке:

"Лети, лети, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко!" "Щедрик-бедрик (ведрик), дайте вареник, Грудочку кашки, колечко колбаски."

А каким названием для этого жучка пользуетесь вы?