История слова "брасматик": от французской надписи до бабушкиной косметички

"Брасматик" звучит так, будто это название какого-то сложного космического прибора. На самом деле все гораздо проще –: история слова ведет к французской надписи, которую покупательницы в свое время прочитали по-своему.

Но почему ее называли именно так и как французская надпись на упаковке превратилась в привычное бытовое название?

Что означает слово "брасматик"?

Представьте, что вас просят купить в магазине "брасматик". Что вы будете искать на полке – косметику, что-то для волос или, возможно, совсем другую вещь? Когда-то это слово было привычным для многих женщин, а сегодня его чаще узнают те, кто помнит старые косметички мам и бабушек, а в соцсетях его уже трактуют как диалектизм.

Брасматик – это разговорное название туши для ресниц, прежде всего того, что продавалось в тюбике с щеточкой внутри. Щеточку вынимали вместе с тушью и сразу же красили ею ресницы.

Знаете значение слова: смотрите видео

Еще несколько десятилетий назад женщины окрашивали ресницы совсем не так, как мы привыкли сегодня. Раньше тушь часто продавали в виде сухого бруска: щеточку смачивали, набирали ею краску, а затем наносили на ресницы. Поэтому появление тюбика с готовой к использованию щеточкой заметно упростило макияж. Когда-то такой способ нанесения был настоящим удобством.

Интересно знать! В украинском языке слово "туш" имеет два рода в зависимости от значения. Косметическое средство для ресниц – женского рода: "чёрная тушь", "новая тушь". А музыкальное приветствие, которое исполняет оркестр, – мужского: "торжественный туш". Подробнее об этом читайте в материале "Почему слово "туш" бывает женского и мужского рода".

Как название щеточки превратилось в название туши?

В этой истории с названием есть интересный лингвистический поворот. Существует несколько версий происхождения названия.

Самая убедительная связывает его с французским словосочетанием brosse automatique, то есть "автоматическая щеточка". На упаковках косметики появилось сокращенное написание Bross'Matic.

Покупатели запомнили необычную надпись, приспособили ее к привычному звучанию, а впоследствии стали так называть все косметическое средство. То есть название, которое изначально относилось к конкретному товару или его конструктивной особенности, постепенно стало бытовым обозначением туши для ресниц.

Есть и другое объяснение происхождения названия – от английского словосочетания brush mate, которое можно примерно перевести как "помощник щеточки". Обе версии связывают слово с главной особенностью новинки: щеточка уже была встроена в тюбик с тушью.

В 1980–1990-х годах такая конструкция стала удобным решением для тех, кто хотел окрашивать ресницы быстрее и без лишних приготовлений. Так постепенно менялся и сам процесс нанесения макияжа.

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Когда название бренда становится общим?

Подобные языковые истории случаются часто. Лингвисты называют такое явление апеллятивацией – превращением собственного названия в общее. Сначала слово обозначает конкретный бренд или продукт, а со временем им начинают называть целую группу подобных вещей.

Так произошло и с другими знакомыми словами:

Ксерокс – от названия компании Xerox, которая производила копировальную технику.

– от названия компании Xerox, которая производила копировальную технику. Памперс – от торговой марки Pampers, название которой распространилось на подгузники других производителей.

– от торговой марки Pampers, название которой распространилось на подгузники других производителей. Эскимо – Eskimo Pie, как название мороженого на палочке в шоколадной глазури.

– Eskimo Pie, как название мороженого на палочке в шоколадной глазури. Скотч – сначала так называли клейкую ленту определенной марки, а теперь этим словом часто обозначают любую прозрачную клейкую ленту.

– сначала так называли клейкую ленту определенной марки, а теперь этим словом часто обозначают любую прозрачную клейкую ленту. Термос – от торговой марки Thermos, которая стала названием теплоизолированного сосуда.

Сегодня слово "брасматик" имеет разговорный, региональный оттенок и воспринимается как несколько устаревшее. Его до сих пор помнят в разных местностях Украины, в частности на востоке и юге.

Поэтому в следующий раз, когда услышите от мамы или бабушки "подай брасматик", знайте: речь идет об обычной туши для ресниц, а за необычным названием скрывается история косметической новинки, французской надписи и языковой привычки.