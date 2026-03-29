Братрура, блят и бритванка: без чего не представляют приготовлений к праздникам хозяйки в Галичине

5 апреля большинство украинцев будет отмечать Вербное воскресенье. А через неделю, 12 апреля, будет Пасха – один из самых больших религиозных праздников в году.

Поэтому праздничные приготовления уже потихоньку стартовали. А 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" расскажет немного о приготовлении к праздникам в Галичине.

Как называют кухонные принадлежности в Галичине?

У сороковой подборке со ссылкой на слова из Словаря львовской гвары расскажем вам, в частности, о том, какими инструментами на кухне накануне праздников орудует умелая галицкая хозяйка.

Галицкие хозяйки уже начинают медленно рихтоваться к праздникам. Еще за неделю до Пасхи дом должен быть вылизан на глянц. В то время уже дожариваются вендлины и пекутся пляцки. А в Чистый четверг хозяйки пекут куличи.

вендли́ни – вудженина;

Словами не передать, какие душистые ароматы наполняют весь дом накануне Пасхи.

Не менее колоритными являются названия кухонных принадлежностей (и не только), без которых не представляет приготовлений ни одна хозяйка в Галичине. Запоминаем:

баня́к – каструля;

братру́ра – духовка;

блят – кухонна плита;

бритва́нка – металева форма для випікання хліба в печі;

пате́льня – сковорода;

п'єц – піч;

ри́нка – каструля;

ру́ра – духовка;

сло́їк – скляна банка;

кібелик – глечик;

та́ца – таця;

терко – тертушка.

Также запомните еще несколько важных к праздникам диалектизмов, потому что скоро уже будет Пасха и в каждом доме будет пахнуть студениной и вендлинами.