Правильно ли говорить "Будь здоров" в украинском языке: что на самом деле означает эта фраза

Некоторые устойчивые выражения, которые вы широко используете чуть ли не каждый день, имеют несколько значений или обстоятельств использования. Поэтому стоит знать полноту их возможностей.

Что означает выражение "Будь здоров!", рассказываем обо всех значениях ссылаясь на ресурс "Горох".

Будь здоров! – в каком значении знаете это выражение?

Интересно, что это известное и популярное выражение взрослые знают и используют в одном значении, а дети – в другом. Впрочем, встречая его в литературе в еще одной трактовке – и взрослым, и детям все понятно.

А говорим мы о фразе – Будь здоров!

Вариантов высказывания есть несколько – Будь здоров / здоровый / здоровенький!, а во множественном числе соответственно – Бу́дьте здоро́ви / здорове́нькі!

Эта фраза употребляется как устоявшаяся форма в таких случаях:

Самая известная – реакция на чихание : Будь здоров! – Спасибо! Хотя, в некоторых странах да и по этикету, не принято вообще реагировать на такую реакцию организма – это не вежливо.

: Хотя, в некоторых странах да и по этикету, не принято вообще реагировать на такую реакцию организма – это не вежливо. Еще одна – как устоявшаяся форма прощания или реже приветствия при встрече с кем-либо, вместо – Добрый день! Доброй ночи! или Прощай!, Пока! "– Добрый вечер вам!.. Будьте здоровы! – сказали бурлаки к хозяину". (Иван Нечуй-Левицкий). "[Кассандра:] Прощай же, Ономаю! [Ономай:] Будь здорова" (Леся Украинка).

при встрече с кем-либо, вместо – Добрый день! Доброй ночи! или Прощай!, Пока! С частицей "и" для выражения чьей-либо беспомощности , безысходности; ничего нельзя поделать. "А что, думаю себе, когда не в ту дверь? Дадут по карточке, и будь здоров" (Николай Тарновский)

, безысходности; ничего нельзя поделать. Употребляется для подчеркивания чего-либо, акцентирования внимания на чем-то, преимущественно положительном, качественном значении вместо – ого-го какой! И чаще всего со словосочетанием "такой", "так", "что": "А рейсы такие, что – здоровья только будь!" (Степан Олейник).

Все ли возможности этого выражения вы знали?

Пользуйтесь им и будьте здоровы!