Будет дополнительный конкурс: какие сюрпризы ожидают при поступлении на отдельные специальности

Не все специальности абитуриенты смогут поступить только по результатам НМТ. На некоторых в вузах предусмотрели дополнительные конкурсы.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона. И уточнил, что речь идет о спортивных и творческих специальностях.

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Чиновник, прежде всего, напомнил, что в 2023 году на любую специальность можно поступать с любым набором предметов НМТ. Но выделил творческие и спортивные специальности.

На творческие и спортивные специальности, кроме национального мультипредметного теста, нужно будет проходить еще творческие или спортивные конкурсы,

– уточнил Витренко.

По его словам, в этом году при поступлении также будут учитываться сертификаты ЗНО 2020-2021 годов и результаты НМТ 2022 года.

Для тех специальностей, которые нуждаются в особой государственной поддержке – у нас есть 53 специальности и 11 специализаций – на контрактную форму обучения можно будет поступать только по результатам рассмотрения мотивационного письма,

– добавил заместитель главы МОН.

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