В школах Винницы меняют формат обучения учеников

С 12 февраля в Виннице меняют формат обучения в школах. Ученики будут учиться с понедельника оффлайн.

Такое решение 9 февраля приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказала директор департамента образования городского совета Оксана Яценко.

Смотрите также Карантин или дистанционка: в школах Закарпатья меняют формат обучения

Ученики в Виннице возвращаются на очное обучение

Дистанционно ученики в городе учились с 29 января.

Онлайн-уроки организовали с целью профилактики гриппа. Также, чтобы ограничить скопление детей в организованных коллективах.

Но с 12 февраля ученики в городе возвращаются на очное обучение.

В школах отдельных регионов Украины объявили карантин

В отдельных городах и областях Украины также ввели карантин.

Ученики в основном учатся дистанционно.

В частности, дистанционный формат обучения сейчас действует в отдельных школах в Чернигове, на Львовщине, в Сумах, в Ужгороде, Иршаве, в Ровно, на Волыни. В Мукачево школы закрыли на период карантина.

В Киеве пока не ввели карантин в школах, но предупреждают о сложной эпидемиологической ситуации.

Подробно о действии карантина в школах можно прочитать здесь.