В школах Винницы меняют формат обучения учеников
9 февраля 2024, 20:46Читати новину українською
Источник:Суспильное
С 12 февраля в Виннице меняют формат обучения в школах. Ученики будут учиться с понедельника оффлайн.
Такое решение 9 февраля приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказала директор департамента образования городского совета Оксана Яценко.
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Ученики в Виннице возвращаются на очное обучение
Дистанционно ученики в городе учились с 29 января.
Онлайн-уроки организовали с целью профилактики гриппа. Также, чтобы ограничить скопление детей в организованных коллективах.
Но с 12 февраля ученики в городе возвращаются на очное обучение.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
В школах отдельных регионов Украины объявили карантин
- В отдельных городах и областях Украины также ввели карантин.
- Ученики в основном учатся дистанционно.
- В частности, дистанционный формат обучения сейчас действует в отдельных школах в Чернигове, на Львовщине, в Сумах, в Ужгороде, Иршаве, в Ровно, на Волыни. В Мукачево школы закрыли на период карантина.
- В Киеве пока не ввели карантин в школах, но предупреждают о сложной эпидемиологической ситуации.
- Подробно о действии карантина в школах можно прочитать здесь.