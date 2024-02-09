Такое решение 9 февраля приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказала директор департамента образования городского совета Оксана Яценко.

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Ученики в Виннице возвращаются на очное обучение

Дистанционно ученики в городе учились с 29 января.

Онлайн-уроки организовали с целью профилактики гриппа. Также, чтобы ограничить скопление детей в организованных коллективах.

Но с 12 февраля ученики в городе возвращаются на очное обучение.

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