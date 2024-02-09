Таке рішення 9 лютого ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це розповіла директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

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Учні у Вінниці повертаються на очне навчання

Дистанційно учні у місті навчалися з 29 січня.

Онлайн-уроки організували з метою профілактики грипу. Також, аби обмежити скупчення дітей в організованих колективах.

Натомість з 12 лютого учні у місті повертаються на очне навчання.

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