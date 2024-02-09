Таке рішення 9 лютого ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це розповіла директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.
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Учні у Вінниці повертаються на очне навчання
Дистанційно учні у місті навчалися з 29 січня.
Онлайн-уроки організували з метою профілактики грипу. Також, аби обмежити скупчення дітей в організованих колективах.
Натомість з 12 лютого учні у місті повертаються на очне навчання.
У школах окремих регіонів України оголосили карантин
- В окремих містах та областях України також запровадили карантин.
- Учні здебільшого навчаються дистанційно.
- Зокрема, дистанційний формат навчання наразі діє в окремих школах у Чернігові, на Львівщині, у Сумах, в Ужгороді, Іршаві, у Рівному, на Волині. У Мукачеві школи закрили на період карантину.
- У Києві поки не запровадили карантин у школах, але попереджають про складну епідеміологічну ситуацію.
- Детально про дію карантину у школах можна прочитати тут.