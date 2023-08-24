Образование, полученное на оккупированных землях, будут признавать: какое условие

Тысячи украинских детей были вынуждены получать образование, находясь под временной оккупацией. В Украине принял закон, который засчитает это образование на определенных условиях.

Верховная рада приняла законопроект №9591 в первом чтении, решение поддержали 270 народных депутатов. Этот законопроект очень важен для тех, кому пришлось учиться на оккупированных территориях.

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О чем говорит законопроект

Согласно документу, получившим среднее образование на временно оккупированной территории, имели право на получение документа после прохождения годовой оценки и государственной аттестации. Что касается тех, кто получал профессиональное высшее или высшее образование, то им предлагают предоставить право на прохождение аттестации для признания результатов обучения и кредитов ЕКТС.

Вместе с тем, аттестация не будет проводиться:

по специальностям (профессиям), список которых утверждает правительство;

для признания результатов обучения и кредитов ЕКТС на магистерском уровне высшего образования (кроме программ подготовки магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления).

Принятие этого законопроекта инициировали правозащитники. По их словам, тысячи украинских детей вынуждены получать образование на оккупированных территориях. То, что Украина не признает документы об их образовании, делает невозможным дальнейшее обучение или трудоустройство этих детей.