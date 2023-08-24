Верховна рада прийняла законопроєкт №9591 у першому читанні, рішення підтримали 270 народних депутатів. Цей законопроєкт вкрай важливий для тих, кому довелося навчатися на окупованих територіях.

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Про що каже законопроєкт

Згідно із документом, які здобули середню освіту на тимчасово окупованій території, мали право на отримання документа після проходження річного оцінювання та державної атестації. Що стосується тих, хто здобував фахову передвищу або вищу освіту, то їм пропонують надати право на проходження атестації для визнання результатів навчання та кредитів ЄКТС.

Разом з тим, атестація не буде проводитися:

зі спеціальностей (професій), перелік яких затверджує уряд;

для визнання результатів навчання та кредитів ЄКТС на магістерському рівні вищої освіти (крім програм підготовки магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування).

Прийняття цього законопроєкта ініціювали правозахисники. За їх словами, тисячі українських дітей змушені здобувати освіту на окупованих територіях. Те, що Україна не визнає документів про їхню освіту, унеможливлює подальше навчання або працевлаштування цих дітей.