Завершиться цей навчальний рік у кінці червня 2024 року, інформує 24 Канал. Кабмін уже погодить відповідну постанову.
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Коли в Україні починається навчальний рік 2023 – 2024
Так, учні та студенти в Україні вчитимуться з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.
При цьому ОВА та за директори шкіл мають забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації у кожній області України.
В областях також триває активний ремонт укриттів у навчальних закладах. Саме сховища є головною умовою очного навчання.
Раніше очільник українського уряду Денис Шмигаль, що на облаштування надійних сховищ у закладах освіти нашої держави виділили 1,5 мільярда гривень.
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Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.
- За словами прем’єра Дениса Шмигаля, на тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
- Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.