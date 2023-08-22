Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі телемарафону розповідав, яким буде навчання учнів при ймовірних блекаутах та як діятимуть у школи у разі можливих відключень електроенергії.
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Яким буде навчання при ймовірних блекаутах
Посадовець наголосив: навчальні заклади спиратимуться на торішній досвід – працюватимуть дистанційно або з генераторами.
Ми націлюємо органи місцевого самоврядування готуватися, зокрема, купувати генератори,
– наголосив Сташків.
І розповів, що більшість батьків, відповідно до результатів опитування, хоче, аби діти повернулися за парти. Навіть у відносно прифронтових регіонах.
Міністерство закликає до повернення на очне навчання лише там, де для цього створені відповідні безпекові умови,
– акцентував заступник міністра.
І пояснив: для більшості школярів з 1 вересня навчання має розпочатись очно – але якщо в школі є надійне укриття.
При цьому Сташків уточнив: минулого року 75% закладів освіти мали укриття. Вони могли вмістити половину учнів. Цьогоріч уряд виділив 1,5 мільярда гривень на облаштування сховищ. Тому кількість шкіл з укриттями збільшиться.
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Як вчитимуться учні в Україні з 1 вересня
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.