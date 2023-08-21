Пропозиції щодо модифікації програм охоплюють модельні навчальні програми для 5 – 11 класів. Їх при цьому можуть адаптовувати вчителі з урахуванням потреб та інтересів учнів.
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Учні можуть надолужити пропущений матеріал з української мови
Оновлені програми вже почали з'являтися на платформах інститутів післядипломної педагогічної освіти.
Для учнів, які мають освітні втрати з української мови і літератури, історії України, школа може організувати додаткове навчання за модифікованими програмами. Також ці рекомендації можна використати під час організації таборів, недільних шкіл тощо.
Ці програми дають змогу досягати результатів навчання завдяки скороченню змісту, а не часу на опанування: учитель має обрати оптимальний темп навчання, за якого всі учні будуть залученими в освітній процес,
– зазначено в листі МОН.
Рекомендації розробила робоча група, створена Українським інститутом розвитку освіти.
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МОН надало рекомендації щодо зарахування у школи учнів-біженців
- Міносвіти рекомендує закладам освіти застосовувати індивідуальний підхід до кожного учня та учениці, які раніше виїхали з України через війну і зараз повертаються до рідної школи. При цьому радить діяти в інтересах дитини з дотриманням її права на продовження здобуття освіти.
- Відповідні рекомендації школам МОН надає відповідно до розроблених і погоджених "Методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні», розповіли 24 Каналу у Міносвіти України.
- Документ містить рекомендації щодо процедури зарахування дітей, які через повномасштабну війну змінили місце проживання і здобували освіту в школах за кордоном, до шкіл України після повернення на Батьківщину. А також умови переведення таких учнів до наступного класу.