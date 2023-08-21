Предложения по модификации программ включают в себя модельные учебные программы для 5 – 11 классов. Их могут адаптировать учителя с учетом потребностей и интересов учеников.

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Учащиеся могут наверстать пропущенный материал по украинскому языку

Обновленные программы уже начали появляться на платформах институтов последипломного педагогического образования.

Для учеников, имеющих образовательные потери по украинскому языку и литературе, истории Украины, школа может организовать дополнительное обучение по модифицированным программам. Также эти рекомендации можно использовать при организации лагерей, воскресных школ и т.д.

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В МОН при этом говорят: реализация модифицированных учебных программ будет способствовать достижению ключевых результатов обучения, в том числе тех знаний, умений и навыков, без которых дальнейшее обучение будет затруднено.

Эти программы позволяют достигать результатов обучения благодаря сокращению содержания, а не времени на овладение: учитель должен выбрать оптимальный темп обучения, при котором все ученики будут вовлечены в образовательный процесс,

– указано в письме МОН.

Рекомендации разработала рабочая группа, созданная Украинским институтом развития образования.

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