Предложения по модификации программ включают в себя модельные учебные программы для 5 – 11 классов. Их могут адаптировать учителя с учетом потребностей и интересов учеников.
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Учащиеся могут наверстать пропущенный материал по украинскому языку
Обновленные программы уже начали появляться на платформах институтов последипломного педагогического образования.
Для учеников, имеющих образовательные потери по украинскому языку и литературе, истории Украины, школа может организовать дополнительное обучение по модифицированным программам. Также эти рекомендации можно использовать при организации лагерей, воскресных школ и т.д.
Эти программы позволяют достигать результатов обучения благодаря сокращению содержания, а не времени на овладение: учитель должен выбрать оптимальный темп обучения, при котором все ученики будут вовлечены в образовательный процесс,
– указано в письме МОН.
Рекомендации разработала рабочая группа, созданная Украинским институтом развития образования.
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МОН предоставило рекомендации по зачислению в школы учеников-беженцев
- Минобразования рекомендует учебным заведениям применять индивидуальный подход к каждому ученику и ученице, которые раньше выехали из Украины из-за войны и сейчас возвращаются в родную школу. При этом советует действовать в интересах ребенка с соблюдением его права на продолжение получения образования.
- Соответствующие рекомендации школам МОН предоставляет в соответствии с разработанными и согласованными "Методическими рекомендациями по отдельным вопросам получения образования в заведениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине", рассказали 24 Каналу в Минобразования Украины.
- Документ содержит рекомендации по процедуре зачисления детей, которые из-за полномасштабной войны изменили место жительства и получали образование в школах за рубежом, в школы Украины после возвращения на Родину. А также условия перевода таких учеников в следующий класс.