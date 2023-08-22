Завершится учебный год в конце июня 2024 года, информирует 24 Канал. Кабмин уже согласует соответствующее постановление.

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Когда в Украине начинается учебный год 2023 – 2024

Так, ученики и студенты в Украине будут учиться с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года.

При этом ОВА и директора школ должны обеспечить организацию начала учебного года в зависимости от ситуации в каждой области Украины.

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В областях также идет активный ремонт укрытий в учебных заведениях. Именно хранилища являются основным условием очного обучения.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмигаль, что на обустройство надежных хранилищ в учебных заведениях нашего государства выделили 1,5 миллиарда гривен.

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Как будут учиться ученики с 1 сентября в Украине