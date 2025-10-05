Не все слова при переводе имеют только одно значение. Часто многозначность слова в одном языке заменяется несколькими словами для определенных ситуаций.

Как переводится слово "издержки" на украинский язык, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение Вики Хмельницкой.

Как сказать на украинском "издержки"?

Русское слово "издержки" не имеет однозначного перевода в украинском языке – не только об экономических затратах, но и профессиональных и эмоциональных.

Происхождение слова "іздержки", как объясняет Викисловарь, достигают древнерусского "издержати" – то есть выдержать, выстоять, перетерпеть. Корень "держ-" связан с силой удержания: держать, поддерживать, сдерживать. Префикс "из-" добавляет значение выхода, завершения действия: выйти из удержания, исчерпать. Поэтому издержки – это то, что "вышло" из процесса удержания, то, что было потрачено или потеряно в результате действия.

В переводе на русский язык слово имеет несколько вариантов:

витрати,

трати,

збитки,

видатки,

наклади (не плутайте з – накладом, те саме, що тираж ),

втрати,

ризики,

збитки.

Как переводится "іздержки": смотрите видео

А теперь о конкретных примерах:

подсчитать издержки – врахувати ризики;

судебные издержки – судові витрати;

эмоциональные издержки – емоційні втрати;

вычислить издержки – вирахувати видатки;

моральные издержки – моральні втрати чи збитки;

издержки производства – перевитрати виробництва;

издержки профессии – професійні мінуси чи фахові побічні ефекти.

Поэтому смело замените русские конструкции на украинские соответствия. Говорите на украинском!