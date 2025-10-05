Не усі слова при перекладі мають лише одне значення. Часто багатозначність слова в одній мові замінюється кількома словами для певних ситуацій.

Як перекладається слово "іздєржкі" на українську мову, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Віки Хмельницької.

Як сказати українською "іздєржкі"?

Російське слово "іздєржкі" не має однозначного перекладу в українській мові – не лише про економічні витрати, а й професійні та емоційні.

Походження слова "іздєржкі", як пояснює Вікісловник, сягають давньоруського "издержати" – тобто витримати, вистояти, перетерпіти. Корінь "держ-" пов’язаний із силою утримання: держати, підтримувати, стримувати. Префікс "из-" додає значення виходу, завершення дії: вийти з утримання, вичерпати. Тож іздєржкі – це те, що "вийшло" з процесу утримання, те, що було витрачено або втрачено внаслідок дії.

У перекладі на українську мову слово має кілька варіантів:

витрати,

трати,

збитки,

видатки,

наклади (не плутайте з – накладом, те саме, що тираж ),

втрати,

ризики,

збитки.

Як перекладається "іздєржкі": дивіться відео

А тепер про конкретні приклади:

подсчитать издержки – врахувати ризики;

судебные издержки – судові витрати;

эмоциональные издержки – емоційні втрати;

вычислить издержки – вирахувати видатки;

моральные издержки – моральні втрати чи збитки;

издержки производства – перевитрати виробництва;

издержки профессии – професійні мінуси чи фахові побічні ефекти.

Тому сміливо замініть російські конструкції на українські відповідники. Говоріть українською!