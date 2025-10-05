Як перекладається слово "іздєржкі" на українську мову, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Віки Хмельницької.
Як сказати українською "іздєржкі"?
Російське слово "іздєржкі" не має однозначного перекладу в українській мові – не лише про економічні витрати, а й професійні та емоційні.
Походження слова "іздєржкі", як пояснює Вікісловник, сягають давньоруського "издержати" – тобто витримати, вистояти, перетерпіти. Корінь "держ-" пов’язаний із силою утримання: держати, підтримувати, стримувати. Префікс "из-" додає значення виходу, завершення дії: вийти з утримання, вичерпати. Тож іздєржкі – це те, що "вийшло" з процесу утримання, те, що було витрачено або втрачено внаслідок дії.
У перекладі на українську мову слово має кілька варіантів:
- витрати,
- трати,
- збитки,
- видатки,
- наклади (не плутайте з – накладом, те саме, що тираж),
- втрати,
- ризики,
- збитки.
А тепер про конкретні приклади:
- подсчитать издержки – врахувати ризики;
- судебные издержки – судові витрати;
- эмоциональные издержки – емоційні втрати;
- вычислить издержки – вирахувати видатки;
- моральные издержки – моральні втрати чи збитки;
- издержки производства – перевитрати виробництва;
- издержки профессии – професійні мінуси чи фахові побічні ефекти.
Тому сміливо замініть російські конструкції на українські відповідники. Говоріть українською!