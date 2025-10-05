Як перекладається слово "іздєржкі" на українську мову, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Віки Хмельницької.

Дивіться також Не говоріть більше ніколи "на всякий случай": бо такого вислову у нас немає

Як сказати українською "іздєржкі"?

Російське слово "іздєржкі" не має однозначного перекладу в українській мові – не лише про економічні витрати, а й професійні та емоційні.

Походження слова "іздєржкі", як пояснює Вікісловник, сягають давньоруського "издержати" – тобто витримати, вистояти, перетерпіти. Корінь "держ-" пов’язаний із силою утримання: держати, підтримувати, стримувати. Префікс "из-" додає значення виходу, завершення дії: вийти з утримання, вичерпати. Тож іздєржкі – це те, що "вийшло" з процесу утримання, те, що було витрачено або втрачено внаслідок дії.

У перекладі на українську мову слово має кілька варіантів:

Як перекладається "іздєржкі": дивіться відео

А тепер про конкретні приклади:

  • подсчитать издержки – врахувати ризики;
  • судебные издержки – судові витрати;
  • эмоциональные издержки – емоційні втрати;
  • вычислить издержки – вирахувати видатки;
  • моральные издержки – моральні втрати чи збитки;
  • издержки производства – перевитрати виробництва;
  • издержки профессии – професійні мінуси чи фахові побічні ефекти.

Тому сміливо замініть російські конструкції на українські відповідники. Говоріть українською!