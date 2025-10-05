Як перекладається слово "іздєржкі" на українську мову, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Віки Хмельницької.

Як сказати українською "іздєржкі"?

Російське слово "іздєржкі" не має однозначного перекладу в українській мові – не лише про економічні витрати, а й професійні та емоційні.

Походження слова "іздєржкі", як пояснює Вікісловник, сягають давньоруського "издержати" – тобто витримати, вистояти, перетерпіти. Корінь "держ-" пов’язаний із силою утримання: держати, підтримувати, стримувати. Префікс "из-" додає значення виходу, завершення дії: вийти з утримання, вичерпати. Тож іздєржкі – це те, що "вийшло" з процесу утримання, те, що було витрачено або втрачено внаслідок дії.

У перекладі на українську мову слово має кілька варіантів:

витрати,

трати,

збитки,

видатки,

наклади (не плутайте з – накладом, те саме, що тираж ),

втрати,

ризики,

збитки.

Як перекладається "іздєржкі": дивіться відео

А тепер про конкретні приклади:

подсчитать издержки – врахувати ризики;

судебные издержки – судові витрати;

эмоциональные издержки – емоційні втрати;

вычислить издержки – вирахувати видатки;

моральные издержки – моральні втрати чи збитки;

издержки производства – перевитрати виробництва;

издержки профессии – професійні мінуси чи фахові побічні ефекти.

Тому сміливо замініть російські конструкції на українські відповідники. Говоріть українською!