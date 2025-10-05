Как переводится слово "издержки" на украинский язык, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение Вики Хмельницкой.
Как сказать на украинском "издержки"?
Русское слово "издержки" не имеет однозначного перевода в украинском языке – не только об экономических затратах, но и профессиональных и эмоциональных.
Происхождение слова "іздержки", как объясняет Викисловарь, достигают древнерусского "издержати" – то есть выдержать, выстоять, перетерпеть. Корень "держ-" связан с силой удержания: держать, поддерживать, сдерживать. Префикс "из-" добавляет значение выхода, завершения действия: выйти из удержания, исчерпать. Поэтому издержки – это то, что "вышло" из процесса удержания, то, что было потрачено или потеряно в результате действия.
В переводе на русский язык слово имеет несколько вариантов:
- витрати,
- трати,
- збитки,
- видатки,
- наклади (не плутайте з – накладом, те саме, що тираж),
- втрати,
- ризики,
- збитки.
Как переводится "іздержки": смотрите видео
А теперь о конкретных примерах:
- подсчитать издержки – врахувати ризики;
- судебные издержки – судові витрати;
- эмоциональные издержки – емоційні втрати;
- вычислить издержки – вирахувати видатки;
- моральные издержки – моральні втрати чи збитки;
- издержки производства – перевитрати виробництва;
- издержки профессии – професійні мінуси чи фахові побічні ефекти.
Поэтому смело замените русские конструкции на украинские соответствия. Говорите на украинском!