Как сказать по-украински "я возмущон" – в нашем языке есть свои соответствия

Длительное навязывание русского языка привело к тому, что иногда мы не знаем слова на украинском или используем кальку.

Имеет ли русское слово "возмущатся" украинский перевод, рассказывает 24 Канал.

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Как сказать на украинском "возмущатся"

Русское слово "возмущаться" некоторые считают украинским и используют его именно в такой форме. "Возмущение" – это реакция определенного недовольства или несогласия – "Я возмущон сказанным!" или "Меня это возмутило!".

А еще можно встретить калькированные варианты – "возмутятися", "возмущатися".

В украинском языке есть свое слово для объяснения этого эмоционального состояния, а потому можно использовать соответствия:

"обурення" – самый распространенный вариант, передающий эмоциональное недовольство.

– самый распространенный вариант, передающий эмоциональное недовольство. "збурення" – используется в научных и технических контекстах (например, "атмосферное возмущение").

– используется в научных и технических контекстах (например, "атмосферное возмущение"). "невдоволення" – более мягкий вариант, передающий несогласие или раздражение.

В следующий раз скажите:

"Я обурена / обурений !",

!", "Мене обурили такі вчинки!".

такі вчинки!". "Я висловила своє невдоволення!".

Слово "возмущение", имеет и еще одно значение – "народное возмущение". В этом контексте уместны слова – "бунт", "повстання" или "хвилювання" ("народне хвилювання").

Поэтому выбор слова зависит от ситуации и стилистической окраски. Но их совсем не хватает украинскому языку, и к каждому русизму можно подобрать соответствие, например к слову "обаятельный". Изучайте украинский и говорите красиво!