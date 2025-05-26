Як сказати українською "я возмущон" – в нашій мові є свої відповідники
- Російське слово "возмущаться" має в українській мові відповідники: "обурення", "збурення" та "невдоволення".
- Вибір слова залежить від ситуації та стилістичного забарвлення, і кожному русизму можна знайти український відповідник.
Тривале нав'язування російської мови призвело до того, що подекуди ми не знаємо слова українською або використовуємо кальку.
Чи має російське слово "возмущатся" український переклад, розповідає 24 Канал.
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Як сказати українською "возмущатся"
Російське слово "возмущаться" дехто вважає українським і використовує його саме у такій формі. "Возмущение" – це реакція певного незадоволення чи незгоди – "Я возмущон сказаним!" чи "Мене це возмутило!".
А ще можна зустріти кальковані варіанти – возмутятися, возмущатися.
В українській мові є своє слово для пояснення цього емоційного стану, а тому можна використати відповідники:
- "обурення" – найпоширеніший варіант, що передає емоційне невдоволення.
- "збурення" – використовується в наукових і технічних контекстах (наприклад, "атмосферне збурення").
- "невдоволення" – м’якший варіант, що передає незгоду або роздратування.
Наступного разу скажіть:
- "Я обурена / обурений!",
- "Мене обурили такі вчинки!".
- "Я висловила своє невдоволення!".
Слово "возмужение", має і ще одне значення – "народноє возмущение". У цьому контексті доречні слова – бунт, повстання чи хвилювання (народні хвилювання).
Тож вибір слова залежить від ситуації та стилістичного забарвлення. Але їх зовсім не бракує українській мові, й до кожного русизму можна підібрати відповідник, як-от до слова "обаятельний". Вивчайте українську і говоріть красиво!