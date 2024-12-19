Каждый второй – на подростков: сколько случаев буллинга в школах зафиксировали в 2024 году

Буллинг – не новое явление для Украины. Раньше на его проявления не обращали внимание, а теперь за них начали наказывать. Последние несколько лет полиция фиксирует такие жалобы, а решение о наказании выносит суд.

За 10 месяцев 2024 года полиция зафиксировала более двухсот случаев травли в школе. Главными нарушителями являются подростки, пишет 24 Канал, опираясь на данные Опендатабота.

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Что демонстрируют протоколы фиксации случаев буллинга

Буллинг – сложная проблема, особенно для подросткового возраста и для образования. По данным Украинского института исследования экстремизма, 40% детских самоубийств происходят именно в результате травли. Поэтому важно фиксировать, наказывать и предотвращать случаи буллинга.

С начала 2024 года полиция составила 219 протоколов за буллинг в образовании. Каждый второй протокол за травлю составляются на подростков в возрасте с 14 до 16 лет. Преимущественно, на буллинг жалуются родители.

Но стоит отметить, что случаев буллинга стало меньше по сравнению с периодом до начала полномасштабной войны. В то же время суды стали эффективнее рассматривать подобные дела: с начала года вынесли 160 решений. То есть – это 73% от всех составленных в 2024 году протоколов. В предыдущие 3 года – решения вынесли в 60% дел.

Из нынешних данных 124 протокола составлены на подростков в возрасте с 14 до 16 лет. И в 80% этих протоколов уже вынесли решение. Неприятной тенденцией является то, что таких нарушений существенно увеличилось за последние два года: в 2021 году протоколы на подростков составляли 45% дел.

Статистика случаев буллинга / инфографика Опендатабот

Каждое шестое зафиксированное правонарушение – это коллективный буллинг, или же повторный. С начала года зафиксировано 37 таких дел. Важным моментом является зафиксированные в протоколе жалобы на педагогов, которые знали о буллинге, но не сообщили о нем, – 12 протоколов.

Буллинг в образовании / інфографика Опендатабот

Подчеркнем, что с конца октября в Украине заработала кнопка для обращений по поводу буллинга. За это время уже подано 85 анонимных сообщений.

Как пожаловаться на буллинг / инфографика МОН

По данным Министерства образования и науки Украины, 80% заявлений о буллинге подаются родителями и только 20% – детьми. Этой возможностью уже воспользовались в 16 регионах страны. Подавляющее большинство заявлений подали в Киеве и области: 36 сообщений. Следующие Одесская и Львовская области – по 9 и 8 сообщений соответственно.

Какое наказание за буллинг

Сейчас за буллинг наказывают, преимущественно, штрафами от 850 гривен до 3400 гривен. Травлисты несут административную ответственность, начиная с 16 лет. До этого возраста за поступки детей отвечают их родители.

Руководители учебных заведений также несут ответственность за замалчивание инцидентов с буллингом. За это их могут оштрафовать или также отправить на исправительные работы и отчислять до 20% от заработка.