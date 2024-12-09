Образовательный омбудсмен Надежда Лещик в фейсбук отметила необходимость сообщать руководителям образовательных учреждений о случаях буллинга, пишет 24 Канал.

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Буллинг в школе – наказывается!

Согласно новой норме, вступившей в силу в октябре 2024 года, руководители учебных заведений обязаны письменно сообщать о буллинге, насилие, жестокое обращение:

полицию,

службу по делам детей

Но часть директоров школ продолжают сообщать о буллинге устно или и вовсе игнорировать информирование правоохранительных органов о таких случаях.

Руководитель учебного заведения, который рассматривает устные и письменные заявления (жалобы, сообщения) о случаях насилия или жестокого обращения с ребенком, в течение суток с момента поступления и в случае выявления признаков насилия или жестокого обращения безотлагательно сообщает об этом родителей, а также письменно – уполномоченное подразделение органа Нацполиции и службу по делам детей,

– отметила Надежда Лещик.

Надежда Лещик напомнила и об ответственности директоров школ в случае несообщения о фактах буллинга в учебном заведении:

штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 – 1700 гривен);

или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением до 20% заработка (статья 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Что такое буллинг Буллинг (травля) – психологическое, физическое, экономическое или сексуальное насилие, то есть любое умышленное деяние (действие или бездействие), в том числе и с применением средств электронных коммуникаций, которое систематически совершается лицом в отношении ребенка, с которым они являются участниками одного коллектива, или ребенком в отношении другого участника одного коллектива и которое нарушает права, свободы, законные интересы потерпевшего лица и / или препятствует выполнению им определенных законодательством обязанностей (статья 1 закона об охране детства).

Омбудсмен дополнительно прокомментировала, что вместе с ювенальной полицией готовит письмо в учебные заведения об обновлении законодательства и о порядке действий, если в учебном заведении работает офицер Службы образовательной безопасности.