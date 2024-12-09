Освітній омбудсмен Надія Лещик у фейсбук зауважила на необхідності повідомляти керівникам освітніх закладів про випадки булінгу, пише 24 Канал.

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Булінг у школі – карається!

Згідно з новою нормою, що набрала чинності у жовтні 2024 року, керівники закладів освіти зобов’язані письмово повідомляти про булінг, насильство, жорстоке поводження:

поліцію,

службу у справах дітей

Але частина директорів шкіл продовжують повідомляти про булінг усно або і зовсім ігнорувати інформування правоохоронних органів про такі випадки.

Керівник закладу освіти, який розглядає усні та письмові заяви (скарги, повідомлення) про випадки насильства або жорстокого поводження з дитиною, протягом доби з моменту надходження та у разі виявлення ознак насильства або жорстокого поводження невідкладно повідомляє про це батьків, а також письмово – уповноважений підрозділ органу Нацполіції та службу у справах дітей,

– зазначила Надія Лещик.

Надія Лещик нагадала і про відповідальність директорів шкіл у разі неповідомлення про факти булінгу в закладі освіти:

штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 1700 гривень);

або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку (стаття 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Що таке булінг Булінг (цькування) – психологічне, фізичне, економічне чи сексуальне насильство, тобто будь-яке умисне діяння (дія або бездіяльність), зокрема і з застосуванням засобів електронних комунікацій, яке систематично вчиняється особою стосовно дитини, з якою вони є учасниками одного колективу, або дитиною стосовно іншого учасника одного колективу та яке порушує права, свободи, законні інтереси потерпілої особи та / або перешкоджає виконанню нею визначених законодавством обов’язків (стаття 1 закону про охорону дитинства).

Омбудсмен додатково прокоментувала, що разом з ювенальною поліцією готує лист до закладів освіти про оновлення законодавства і про порядок дій, якщо у закладі освіти працює офіцер Служби освітньої безпеки.