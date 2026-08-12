Омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик рассказала, что педагоги при этом неохотно жаловались на буллинг. С прошлого года в ее Службу поступило лишь два соответствующих обращения.
Лещик объяснила, что педагоги не хотят сообщать о проблеме из-за давления и страха обвинений со стороны руководства школ в том, что они непрофессиональны. Говорит, что педагоги не хотят вступать в конфликт.
Хотя, по ее словам, бывают случаи, когда директора школ сами защищают учителей и обращаются в полицию из-за буллинга в отношении их педагогов. При этом Лещик призывает педагогов не бояться защищать себя.