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Освіта Освіта в Україні В Україні змінили терміни реагування на булінг у закладах освіти
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В Україні змінили терміни реагування на булінг у закладах освіти

Марія Волошин
Булінг у школі
Булінг у школі / Magnific

В Україні оновили підходи до реагування на булінг і насильство в закладах освіти. Зокрема встановили чіткі терміни реагування.

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова у фейсбуці.

Які зміни відбудуться

Серед основних змін такі:

  • встановили чіткі терміни реагування

Повідомлення про можливе насильство має бути розглянуте протягом доби з дня реєстрації. Якщо виявили його ознаки, керівник закладу освіти зобов'язаний не пізніше ніж за 3 години повідомити Національну поліцію та службу у справах дітей.

  • факт булінгу встановлює виключно суд

Комісія закладу освіти не визначає, чи був булінг. Її завдання – оцінити ситуацію, визначити потреби дитини, організувати необхідну підтримку та ухвалити рішення у найкращих інтересах дитини.

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  • ️ Дія порядку поширюється на ширше коло людей: не лише учасників освітнього процесу, а й інших учасників колективу закладу освіти.

У МОН переконані, що ці зміни допоможуть створити в закладах освіти єдиний і зрозумілий підхід до запобігання насильству та захисту дітей.

Чому вчителі не скаржаться на булінг

Недавно соцмережі сколихнув новий тренд від учнів з акцентом на приниження учителів. Школярі фотографували педагогів та монтували і викладали образливі відео в тіктоці.

Освітня омбудсменка Надія Лещик розповіла, що освітяни при цьому неохоче скаржилися на булінг. З минулого року її Служба отримала лише два відповідні звернення.

Лещик пояснила, що педагоги не хочуть повідомляти про проблему через тиск і страх звинувачення керівництва шкіл у тому, що вони непрофесійні. Каже, що освітяни не хочуть конфліктувати.

Хоча, за її словами, є випадки, коли директори шкіл самі захищають учителів і звертаються до поліції через булінг їхніх педагогів. При цьому Лещик закликає освітян не боятися захищати себе.