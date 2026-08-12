В Україні змінили терміни реагування на булінг у закладах освіти

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова у фейсбуці.
Які зміни відбудуться
Серед основних змін такі:
встановили чіткі терміни реагування
Повідомлення про можливе насильство має бути розглянуте протягом доби з дня реєстрації. Якщо виявили його ознаки, керівник закладу освіти зобов'язаний не пізніше ніж за 3 години повідомити Національну поліцію та службу у справах дітей.
факт булінгу встановлює виключно суд
Комісія закладу освіти не визначає, чи був булінг. Її завдання – оцінити ситуацію, визначити потреби дитини, організувати необхідну підтримку та ухвалити рішення у найкращих інтересах дитини.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
️ Дія порядку поширюється на ширше коло людей: не лише учасників освітнього процесу, а й інших учасників колективу закладу освіти.
У МОН переконані, що ці зміни допоможуть створити в закладах освіти єдиний і зрозумілий підхід до запобігання насильству та захисту дітей.
Чому вчителі не скаржаться на булінг
Недавно соцмережі сколихнув новий тренд від учнів з акцентом на приниження учителів. Школярі фотографували педагогів та монтували і викладали образливі відео в тіктоці.
Освітня омбудсменка Надія Лещик розповіла, що освітяни при цьому неохоче скаржилися на булінг. З минулого року її Служба отримала лише два відповідні звернення.
Лещик пояснила, що педагоги не хочуть повідомляти про проблему через тиск і страх звинувачення керівництва шкіл у тому, що вони непрофесійні. Каже, що освітяни не хочуть конфліктувати.
Хоча, за її словами, є випадки, коли директори шкіл самі захищають учителів і звертаються до поліції через булінг їхніх педагогів. При цьому Лещик закликає освітян не боятися захищати себе.