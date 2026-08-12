В Украине изменили сроки реагирования на случаи буллинга в учебных заведениях

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова в фейсбуке.

Какие изменения произойдут

Среди основных изменений следующие:

установлены четкие сроки реагирования

Сообщение о возможном насилии должно быть рассмотрено в течение суток со дня регистрации. Если обнаружены его признаки, руководитель учебного заведения обязан не позднее чем через 3 часа уведомить Национальную полицию и службу по делам детей.

Факт буллинга устанавливает исключительно суд

Комиссия учебного заведения не определяет, имел ли место буллинг. Ее задача – оценить ситуацию, определить потребности ребенка, организовать необходимую поддержку и принять решение в наилучших интересах ребенка.

️ Действие порядка распространяется на более широкий круг лиц: не только на участников образовательного процесса, но и на других членов коллектива образовательного учреждения.

В МОН убеждены, что эти изменения помогут создать в учебных заведениях единый и понятный подход к предотвращению насилия и защите детей.

Почему учителя не жалуются на буллинг

Недавно социальные сети всколыхнул новый тренд от учеников, направленный на унижение учителей. Школьники фотографировали педагогов, монтировали и публиковали оскорбительные видео в TikTok.