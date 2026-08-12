В Украине изменили сроки реагирования на случаи буллинга в учебных заведениях

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова в фейсбуке.
Какие изменения произойдут
Среди основных изменений следующие:
установлены четкие сроки реагирования
Сообщение о возможном насилии должно быть рассмотрено в течение суток со дня регистрации. Если обнаружены его признаки, руководитель учебного заведения обязан не позднее чем через 3 часа уведомить Национальную полицию и службу по делам детей.
Факт буллинга устанавливает исключительно суд
Комиссия учебного заведения не определяет, имел ли место буллинг. Ее задача – оценить ситуацию, определить потребности ребенка, организовать необходимую поддержку и принять решение в наилучших интересах ребенка.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
️ Действие порядка распространяется на более широкий круг лиц: не только на участников образовательного процесса, но и на других членов коллектива образовательного учреждения.
В МОН убеждены, что эти изменения помогут создать в учебных заведениях единый и понятный подход к предотвращению насилия и защите детей.
Почему учителя не жалуются на буллинг
Недавно социальные сети всколыхнул новый тренд от учеников, направленный на унижение учителей. Школьники фотографировали педагогов, монтировали и публиковали оскорбительные видео в TikTok.
Омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик рассказала, что педагоги при этом неохотно жаловались на буллинг. С прошлого года в ее Службу поступило лишь два соответствующих обращения.
Лещик объяснила, что педагоги не хотят сообщать о проблеме из-за давления и страха обвинений со стороны руководства школ в том, что они непрофессиональны. Говорит, что педагоги не хотят вступать в конфликт.
Хотя, по ее словам, бывают случаи, когда директора школ сами защищают учителей и обращаются в полицию из-за буллинга в отношении их педагогов. При этом Лещик призывает педагогов не бояться защищать себя.