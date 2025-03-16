Туда "пробрался" суржик: как нельзя называть бытовые приборы, которые есть у вас дома
- Суржик проник в разные сферы нашей жизни.
- Украинцы даже бытовые приборы часто называют неправильно.
- Поэтому в рамках образовательной рубрики "Антисуржик" на этот раз предлагаем правильные названия приборов, которые есть у вас дома.
В свое время суржик проник в разные отрасли и стал вредителем для речи и даже письма. Не обошел и бытовую сферу.
Поэтому часто мы видим или слышим неправильные названия бытовых приборов. Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет эти ошибки не повторять.
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Как правильно на украинском называть бытовые приборы
У сто второй подборке подскажем, названия каких бытовых приборов, которые есть у вас дома, могут быть суржиковыми. Также поможем не повторять языковых ошибок, которые вы можете слышать в рекламе, от знакомых или даже видеть на ценниках.
- Битовые – бытовые бытовые;
- приборы – приборы.
Для начала помните, что мы говорим "про побутові прилади". "Битові прибори" – это суржик.
- Утюг – праска;
- удлінітєль – подовжувач, переноска (розм.);
- пилісос – пилосос, пилосмок, пилотяг, порохотяг;
Если вы хотите описать процесс уборки пылесосом, не говорите "Я пилосошу". Правильно сказать "я пилососю". Можно еще сказать так: "Я прибираю пилососом" или "Я чищу пилососом".
Пилосошу или пилососю – как правильно / Freepik
- Стіральна машина – пральна машина;
- посудомойка – посудомийна машина;
- мікроволновка – мікрохвильовка, мікрохвильова піч;
- тілівізор – телевізор;
- соковижималка – соковичавлювачка, соковитичкач, соковидавлювач.
Доктор филологических наук Александр Пономарив в свое время предлагал заменить "соковыжималку" на слово "соковичавлювачка". Знатоки украинского языка подобрали также более благозвучные варианты – соковитискач, соковидавлювач и тому подобное.
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- кофєварка – кавоварка;
- кухонні вєси – кухонні ваги;
Заметим, что слова "весы" и "терези" являются синонимами, но имеют различия в значении. "Терези" являются разновидностью весов, но они, в отличие от всех других видов таких приборов, состоят из двух чаш. При этом помните о правильном ударении: не "вагИ", а "вАги".
- водонагріватєль – водонагрівач;
- обогріватєль – обігрівач;
- переходник – перехідник;
- мультіварка – мультиварка;
- настольна плита – настільна плита.
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