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16 марта, 15:46
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Туда "пробрался" суржик: как нельзя называть бытовые приборы, которые есть у вас дома

Мария Волошин
Основні тези
  • Суржик проник в разные сферы нашей жизни.
  • Украинцы даже бытовые приборы часто называют неправильно.
  • Поэтому в рамках образовательной рубрики "Антисуржик" на этот раз предлагаем правильные названия приборов, которые есть у вас дома.

В свое время суржик проник в разные отрасли и стал вредителем для речи и даже письма. Не обошел и бытовую сферу.

Поэтому часто мы видим или слышим неправильные названия бытовых приборов. Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет эти ошибки не повторять.

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Как правильно на украинском называть бытовые приборы

У сто второй подборке подскажем, названия каких бытовых приборов, которые есть у вас дома, могут быть суржиковыми. Также поможем не повторять языковых ошибок, которые вы можете слышать в рекламе, от знакомых или даже видеть на ценниках.

  • Битовые – бытовые бытовые;
  • приборы – приборы.

Для начала помните, что мы говорим "про побутові прилади". "Битові прибори" – это суржик.

  • Утюг – праска;
  • удлінітєль – подовжувач, переноска (розм.);
  • пилісос – пилосос, пилосмок, пилотяг, порохотяг;

Если вы хотите описать процесс уборки пылесосом, не говорите "Я пилосошу". Правильно сказать "я пилососю". Можно еще сказать так: "Я прибираю пилососом" или "Я чищу пилососом".


Пилосошу или пилососю – как правильно / Freepik

  • Стіральна машина – пральна машина;
  • посудомойка – посудомийна машина;
  • мікроволновка – мікрохвильовка, мікрохвильова піч;
  • тілівізор – телевізор;
  • соковижималка – соковичавлювачка, соковитичкач, соковидавлювач.

Доктор филологических наук Александр Пономарив в свое время предлагал заменить "соковыжималку" на слово "соковичавлювачка". Знатоки украинского языка подобрали также более благозвучные варианты – соковитискач, соковидавлювач и тому подобное.

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  • кофєварка – кавоварка;
  • кухонні вєси – кухонні ваги;

Заметим, что слова "весы" и "терези" являются синонимами, но имеют различия в значении. "Терези" являются разновидностью весов, но они, в отличие от всех других видов таких приборов, состоят из двух чаш. При этом помните о правильном ударении: не "вагИ", а "вАги".

  • водонагріватєль – водонагрівач;
  • обогріватєль – обігрівач;
  • переходник – перехідник;
  • мультіварка – мультиварка;
  • настольна плита – настільна плита.

Ранее мы также рассказывали, как правильно назвать мебель и элементы интерьера на украинском языке.