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Освіта Саморозвиток Туди "пробрався" суржик: як не можна називати побутові прилади, які є у вас вдома
16 березня, 15:46
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Туди "пробрався" суржик: як не можна називати побутові прилади, які є у вас вдома

Марія Волошин
Основні тези
  • Суржик проник у різні сфери нашого життя.
  • Українці навіть побутові прилади часто називають неправильно.
  • Тож у межах освітньої рубрики "Антисуржик" цього разу пропонуємо правильні назви приладів, які є у вас вдома.

Свого часу суржик проник у різні галузі та став шкідником для мовлення і навіть письма. Не оминув і побутову царину.

Тож часто ми бачимо чи чуємо неправильні назви побутових приладів. Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе ці хиби не повторювати. 

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Як правильно українською називати побутові прилади

У сто другій добірці підкажемо, назви яких побутових приладів, які є у вас вдома, можуть бути суржиковими. Також допоможемо не повторювати мовних помилок, які ви можете чути в рекламі, від знайомих чи навіть бачити на цінниках. 

  • Битові – побутові;
  • прибори – прилади.

Для початку пам'ятайте, що ми говоримо про побутові прилади. "Битові прибори" – це суржик.

  • Утюг – праска;
  • удлінітєль – подовжувач, переноска (розм.);
  • пилісос – пилосос, пилосмок, пилотяг, порохотяг;

Якщо ви хочете описати процес прибирання пилососом, не кажіть "Я пилосошу". Правильно сказати "я пилососю". Можна ще сказати так: "Я прибираю пилососом" або "Я чищу пилососом". 


Пилосошу чи пилососю – як правильно / Freepik

  • Стіральна машина – пральна машина;
  • посудомойка – посудомийна машина;
  • мікроволновка – мікрохвильовка, мікрохвильова піч;
  • тілівізор – телевізор;
  • соковижималка – соковичавлювачка, соковитичкач, соковидавлювач.

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів свого часу пропонував замінити "соковыжималку" на слово "соковичавлювачка". Знавці української мови підібрали також милозвучніші варіанти – соковитискач, соковидавлювач тощо. 

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  • кофєварка – кавоварка;
  • кухонні вєси – кухонні ваги;

Зауважимо, що слова "ваги" і "терези" є синонімами, але мають відмінності у значенні. Терези є різновидом ваг, але вони, на відміну від усіх інших видів таких приладів, складаються із двох чаш. При цьому пам'ятайте про правильний наголос: не "вагИ", а "вАги".  

  • водонагріватєль – водонагрівач;
  • обогріватєль – обігрівач;
  • переходник – перехідник;
  • мультіварка – мультиварка;
  • настольна плита – настільна плита.

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