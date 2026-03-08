Эта птичка называется не "цапля": на украинском языке происхождение названия другое

Украинский язык сохранил немало праславянских слов. В том числе и названиях животных и птиц, в происхождении которых заложены народные наблюдения.

Почему в украинском языке нет птички "цапли", рассказываем со ссылкой на словарь "Горох".

Как на украинском называется "цапля"?

Уже парки и леса наполняются пением птиц, а за считанные дни – птицы вернутся из теплых краев в Украину. Парки, леса, сады, города и села наполнятся голосами птиц, а мы сможем наблюдать за их полетом, догадываясь кто это.

Каждая птичка имеет свое латинское биологическое название, а еще – народное, о происхождении которого иногда даже трудно догадаться.

Скоро реки и болота наполнятся птицами, домом для которых является именно эта среда. И среди них – длинноногие, длинношеие, длинноклювые "цапли", наблюдать за которыми чаще всего удаётся рыбакам. Вероятно за основу взято слово "цапати" – хватать клювом, характерная охота на добычу этих птиц.

Но на украинском птичка называется – чапля. И здесь за основу взята другая черта птички – походка. Слово "чапля" происходит от праславянского čapja, образованного из глагола čapati – "чапать", "чалапать", "ходить с плеском", связано с характерными особенностями ее передвижения на мелководье.

Само название "чапля" характерны и для других славянских языков: болгарский – чапла, польский – czapla, сербский – чапља, словацкий – caplja, македонский – чапја.

Название птички в русском языке также было "ча́пля" и "чепу́ра", что зафиксировано Толковом словаре В. И. Даля вместе с "цапля". Но последнее название заместило другие, возможно, из-за характерного северорусского цоканья в языке.

А в украинском сохранилось древнее название – чапля, которым обозначают болотной дикой перелетной птицы семейства аистообразных с большим клювом, длинной шеей и длинными ногами, которая питается насекомыми, рыбой, земноводными, пресмыкающимися и мелкими млекопитающими.

Слово цапля сохранилось и в фамилиях – Чапля, Чаплинский, и в названиях населенных пунктов – Чапли и Чаплинка.

А еще в Черновицкой области есть орнитологический заказник – "Чапля", где находится уникальная колония серых цапель.

Латинское название выбрано Карлом Линеем – Ardea, которое совсем не схоже с праславянским.

Насчитывают 60 видов цапель, которые различаются размером и цветом пера – белая, серая, черноголовая, белошия, белочеревная, рыжая и другие. Для каждой из них характерно свое поведение и вид, например цапля серая летает S-образно изогнув шею. иА еще некоторые виды цапель называются – чепура, поэтому вы могли слышать это слово как синоним.

Часто этих птиц путают с аистом (на украинском это точно не аист) и журавлем, но это разные птицы.

Интересно! Особенностью птички является стояние на одной ноге. Прижимая другую ногу к телу, птица согревает ее. Цапли имеют особое строение коленного сустава: когда нога выпрямляется, включается своеобразный замочек, благодаря чему они могут стоять очень длительное время, давая отдых второй ноге. К тому же, такая неподвижная поза является хорошей маскировкой во время охоты на насекомых, рыб и пресмыкающихся.

Поэтому использование правильной формы "чапля" не только соответствует нормам правописания, но и сохраняет языковую аутентичность и историческое наследие.