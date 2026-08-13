Бокал, келих или фужер: как правильно называть изысканную посуду на ножке на украинском языке

Почему мы говорим "бокал", "келих" и "фужер", если часто имеем в виду практически одну и ту же посуду? И действительно ли одно из этих слов "правильнее" остальных?

Как правильно называть эту изысканную посуду для напитков на украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Келих", "бокал" или "фужер" – как правильно на украинском языке называется эта посуда?

Эта изысканная стеклянная посуда является обязательным атрибутом при сервировке праздничного стола, а кто-то любит пить из нее даже воду с лимоном. А вот с его названием можно поспорить – как правильно называть: "келих", "бокал" или "фужер".

"Передай бокал". "Налей в бокал". "Поставь фужеры на стол". Мы употребляем эти слова почти автоматически, часто не задумываясь, обозначают ли они одно и то же.

В повседневной речи эти названия часто употребляются как взаимозаменяемые, но какое слово является литературным в украинском языке?

А еще интереснее – у каждого из них есть своя история происхождения.

"Келих" – не новое слово в украинском языке. Оно засвидетельствовано в украинских письменных памятниках еще с XVI века. Например, в "Апокрисисе" Христофора Филалета (1597–1599) употреблена форма "келихъ" в значении "чаша, бокал, кубок".

Согласно этимологическим исследованиям, украинское "келих" связано с польским "kielich", которое происходит от древневерхненемецких форм типа "kelich", "kelch". В более глубоком смысле слово восходит к латинскому "calix" – "чаша, бокал"; с этим словом связывают и древнегреческое "κύλιξ" – "кубок, бокал".

То есть "келих" – заимствование, но очень древнее и давно освоенное украинским языком.

Сегодня это слово имеет широкое значение – сосуд для питья, чаще всего стеклянный, с ножкой.

Поэтому совершенно естественно сказать:

"келих вина";

"келих шампанського";

"підняти келих";

"розбити келих".

Именно это слово чаще всего используют блогеры или сомелье, рассказывающие об особенностях формы посуды или ее назначении для того или иного напитка.

А откуда взялся "бокал"? История "бокала" тоже связана с Европой. Слово имеет западноевропейское происхождение. Этимологические источники связывают его с французским "bocal", итальянским "boccale" и латинским "baucalis". Именно это название закрепилось в русском языке, поэтому ошибочно считают, что это русизм, который нам навязали вместе с русским языком.

В украинском языке "бокал" давно употребляется как название сосуда для напитков, особенно вина. Поэтому утверждение, что "бокал" – это непременно "неукраинское" слово, некорректно. Оно заимствовано, но заимствование само по себе не делает слово ненормативным. В украинском языке есть немало давно усвоенных иноязычных слов.

"Фужер" – какова история этого слова? А вот с "фужером" связана настоящая лингвистическая любопытность. Французское "fougère" означает "папоротник", но в то же времяназвание происходит от названия города Фужер (Fougѐres) во Франции, где изготавливали стекло;

Интересно! Слово "fougère" используется не только для посуды, но и в парфюмерии. Существует понятие"фужерные ароматы" – класс парфюма без ярко выраженного запаха, просто легкий и свежий, лесной. А о правильном написании слова – "парфУм" или "парфЮм" – мы писали ранее.

В современном украинском языке "фужер" – это не просто любая посуда для напитков. Словарь украинского языка определяет его как большой бокал на высокой ножке, который обычно используют для игристых вин и прохладительных напитков.

Итак, "фужер" – это уже разновидность бокала, а не его полный синоним: фужер – это бокал, но не каждый бокал – фужер.

Формы бокалов / Magnifik

Если сильно упростить:

"Бокал" – общее название определенного вида посуды для напитков.

"Бокал" – также название сосуда для напитков, часто из стекла и на ножке; слово заимствованное, но нормативное.

"Фужер" – более конкретный вид большого бокала на высокой ножке.

Именно поэтому слова не всегда можно механически заменять друг другом.

А что еще есть украинские названия?

Украинский язык имеет гораздо более богатый набор названий посуды для напитков. В зависимости от формы, материала и назначения можно сказать:

"чарка" – небольшой сосуд для алкогольных напитков;

– небольшой сосуд для алкогольных напитков; "кубок" – торжественный сосуд для питья, а также наградной предмет;

– торжественный сосуд для питья, а также наградной предмет; "чаша" – широкий сосуд для питья или обрядового использования;

– широкий сосуд для питья или обрядового использования; "пугар" – древнее название кубка, бокала;

– древнее название кубка, бокала; "погар" – название кубка, бокала; слово заимствовано из венгерского языка.

– название кубка, бокала; слово заимствовано из венгерского языка. "склянка" – сосуд для питья без ножки;

– сосуд для питья без ножки; "кухоль" – сосуд, обычно с ручкой.

Интересно, что современный украинский язык может очень точно различать виды такой посуды. Например, в переводной лексике для разных типов бокалов используют названия "снифтер", "флюте", "фужер" и т. д. – в зависимости от формы и назначения.

Какой бокал для какого напитка: смотрите видео

Так есть ли правильный вариант? Правильные названия и "келих", и "бокал", и "фужер". Вопрос не столько в том, какое слово "правильное", сколько в том, что именно вы хотите назвать.

Если нужно нейтральное общее название – "келих" будет отличным вариантом. Если речь идет о конкретном типе сосуда – можно сказать "бокал" или "фужер".

А если хочется открыть для себя более древнюю украинскую лексику, можно вспомнить "чару", "кубок", "пугар" или "погар".