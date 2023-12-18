Многие из них имели свой шарм и еще раз акцентировали на благозвучии соловьиной. "Затерялись" из-за принудительных мер советских приспешников.
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Как назвать бокал на украинском
К примеру, в украинском языке оставили только слово "бокал", когда говорилось о стеклянном или хрустальном сосуде для вин или других напитков.
Но в нашем языке было еще как минимум два красивых соответствия к этому слову.
Так, этот сосуд можно назвать еще "келихом" (укр.) или "чарою" (укр.), заметил популяризатор украинского языка и популярный блогер Андрей Шимановский.
Как назвать бокал на украинском / скриншот видео
Имеет слово "бокал" еще и другие интересные соответствия в украинском языке, отмечает Образование 24. Такие как:
- чара;
- чарка;
- пОгар (діалектизм);
- пугАр (діалектизм);
- келишок (маленький);
- чарчина;
- фужЕр.
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Каким волшебным украинским словом назвать сомелье
- Ранее Андрей Шимановский также рассказал, каким красивым словом назвать сомелье.
- Последнее имеет францульское происхождение.
- На украинском вы можете назвать человека, который разбирается в изготовлении хорошего вина, так: "виняр".
- Это слово также было одним из тех, которые пытались стереть с лица земли советские власти.