Многие из них имели свой шарм и еще раз акцентировали на благозвучии соловьиной. "Затерялись" из-за принудительных мер советских приспешников.

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Как назвать бокал на украинском

К примеру, в украинском языке оставили только слово "бокал", когда говорилось о стеклянном или хрустальном сосуде для вин или других напитков.

Но в нашем языке было еще как минимум два красивых соответствия к этому слову.

Так, этот сосуд можно назвать еще "келихом" (укр.) или "чарою" (укр.), заметил популяризатор украинского языка и популярный блогер Андрей Шимановский.



Как назвать бокал на украинском / скриншот видео

Имеет слово "бокал" еще и другие интересные соответствия в украинском языке, отмечает Образование 24. Такие как:

чара;

чарка;

пОгар (діалектизм);

пугАр (діалектизм);

келишок (маленький);

чарчина;

фужЕр.

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