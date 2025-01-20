Чем студенту грозит отказ от прохождения военной подготовки

С 1 сентября 2025 года студенты в учреждениях высшего образования Украины будут проходить базовую общевойсковую подготовку. Она будет обязательной и для парней, и для девушек.

Объем курса может быть разным. В целом курс будет содержать 300 часов теоретических и практических занятий, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Сергея Мельника.

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Можно ли не проходить военную подготовку в вузе

Изучение БОВП стартует со 2 курса. Теорию будут изучать все студенты, а практику обязательно будут проходить только ребята. Девушки – по желанию и став на воинский учет.

БЗВП является обязательным для всех. И если студенты по каким-то принципам, например, не хотят сдать экзамен, или получили неудовлетворительную оценку, если они отказываются принять военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях,

– заявил чиновник.

И добавил, что лиц, которые прошли БЗВП, но по закону не подлежат призыву в особый период (по возрасту, состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и т.д.), могут мобилизовать только по собственному желанию.

Также, соответствии с законодательством, граждане Украины, которые не имеют базовой общей военной подготовки, не смогут трудоустроиться в органы государственной службы, местных органов самоуправления и органов прокуратуры.