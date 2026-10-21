"Чердак" – суржик или русское слово: что еще можно сказать по-украински

В украинском языке одна и та же вещь может называться по-разному – в зависимости от того, где проживают его носители. В частности, пространство под крышей, помимо литературного названия, имеет также диалектные названия.

Рассказываем, как правильно сказать "чердак" и при этом сохранять колорит родных диалектов со ссылкой на "Украиномания".

Как по-украински сказать "чердак"?

В нашей речи еще встречаются русизмы, от которых стоит постепенно отказываться. Один из них – "чердак". На украинском языке чаще всего говорим "горище", но это далеко не единственный вариант! В разных уголках Украины бытуют свои названия этого пространства, и некоторые из них могут вас удивить.

"Горище" – привычное, широко употребляемое слово для обозначения пространства под крышей дома. Именно его стоит выбирать в нейтральной литературной речи.

А вот на западе Украины можно услышать еще несколько вариантов.

Стрих – одно из самых известных региональных слов, обозначающих чердак. Его можно услышать во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также на западе Тернопольщины, где до сих пор говорят "стрих". Это региональное слово, сохранившееся в местной речи. Здесь вполне естественно услышать: "Положи это на стрих" или "На стрихе еще стоит старый сундук".

Оно не выдумано и не ошибочно: слово зафиксировано в словарях, встречается в украинской литературе. Например, его употребляли писатели Антин Крушельницкий и Лесь Мартович.

"Потім підняла [молодиця] з землі драбину й приставила до стриха. Вилізла нагору й по хвилі побачив Славко на стриху світло". (Лесь Мартович).

Поэтому, если бабушка просит занести что-то на стрих, она не ошибается – просто говорит на диалекте своей местности.

А вот в Хмельницкой и Ровенской областях можно встретить слово "гора". Поэтому просьба "Піди на гору й принеси кошик" в определенном местном диалекте может относиться вовсе не к подъему на холм, а к пространству под крышей.

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В некоторых районах Западной Украины говорят "вышка". Поэтому фраза "Залізь на вишку й подивися, чи є там сіно" может означать вовсе не подъем на какое-то сооружение, а просьбу заглянуть под крышу.

А в Закарпатье и на Буковине есть еще более интересные названия: "під", "пюд", "под", "подря", "пуд". В местном говоре можно услышать что-то вроде: "Занеси то на пуд" или "На поді ще лежать старі речі". Точное слово зависит от населенного пункта и местных речевых традиций.

Распространенные диалектные названия чердака / "Украиномания"

На небольшой территории Хмельницкого района, согласно приведенным диалектным данным, употребляется и русское "чердак". Но распространенность слова в определенной местности не делает его нормативным украинским эквивалентом.

Еще сегодня часто можно услышать слово – мансарда. Так называют жилое или приспособленное для проживания помещение непосредственно под крышей дома. Например: "Мы обустроили мансарду под детскую комнату" или "В мансарде сделали спальню с окном в крыше". Однако мансарда – не совсем то же самое, что чердак: чердак может быть нежилым пространством для хранения старых вещей, тогда как мансарду обычно обустраивают для жизни. Поэтому если под крышей стоят коробки с елочными украшениями, это чердак, а если там уютная комната с кроватью и окнами – скорее всего, мансарда.

Стильная мансарда / www.istockphoto.com

Итак, если хотите выразиться литературным украинским языком, выбирайте "горище". А если услышите "стрих", "вышка", "гора" или "пуд", не спешите поправлять собеседника: возможно, перед вами настоящая жемчужина местного диалекта. Ведь украинский язык богат не только словами, но и историями, которые за ними стоят.