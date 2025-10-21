Как работают школы и садики на фоне блэкаута в Чернигове

Россияне атаковали критическую инфраструктуру Черниговщины, в результате чего в областном центре произошел блэкаут. Энергетики утром не могли начать восстановительные работы из-за постоянных обстрелов врага.

Об этом пишет 24 Канал. В пресс-службе Черниговского горсовета при этом сообщили, как работают школы и садики в городе.

Как учатся дети в Чернигове?

Начальник городского управления образования Василий Билогура сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате ударов врага учебные заведения претерпели изменения в режиме работы.

У детсадах сегодня, по его словам, организовали работу дежурной группы. Если не будет света, сады вынужденно принимать детей не смогут. О восстановлении их работы сообщат дополнительно.

Школы зато продолжают работать дистанционно. Уроки учителя обеспечивают в асинхронном режиме, чтобы по возможности дети могли посмотреть урок и проработать задания – в большинстве направлены на повторение материала.

Онлайн-уроков сегодня не было. Об изменениях в режиме работы учебных заведений родителям сообщат дополнительно в школах и садах.

Какая ситуация в городе?