В пресс-службе Черниговского горсовета при этом сообщили, как работают школы и садики в городе.
Как учатся дети в Чернигове?
Начальник городского управления образования Василий Билогура сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате ударов врага учебные заведения претерпели изменения в режиме работы.
У детсадах сегодня, по его словам, организовали работу дежурной группы. Если не будет света, сады вынужденно принимать детей не смогут. О восстановлении их работы сообщат дополнительно.
Школы зато продолжают работать дистанционно. Уроки учителя обеспечивают в асинхронном режиме, чтобы по возможности дети могли посмотреть урок и проработать задания – в большинстве направлены на повторение материала.
Онлайн-уроков сегодня не было. Об изменениях в режиме работы учебных заведений родителям сообщат дополнительно в школах и садах.
Какая ситуация в городе?
Вечером 20 октября россияне атаковали объекты энергосистемы в Черниговской области.
"Черниговводоканал" обратился к жителям Чернигова и попросил немедленно сделать запас питьевой воды из-за возможного временного прекращения водоснабжения.
Позже стало известно, что в Чернигове обесточен водоканал, но объекты запускают от альтернативных источников питания.