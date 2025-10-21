Про це пише 24 Канал. У пресслужбі Чернігівської міськради при цьому повідомили, як працюють школи та садки у місті.

Як вчаться діти у Чернігові?

Начальник міського управління освіти Василь Білогура повідомив, що через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок ударів ворога заклади освіти зазнали змін щодо режиму роботи.

У дитсадках сьогодні, за його словами, організували роботу чергової групи. Якщо не буде світла, садки вимушено приймати дітей не зможуть. Щодо відновлення їхньої роботи повідомлять додатково.

Школи натомість продовжують працювати дистанційно. Уроки вчителі забезпечують в асинхронному режимі, аби за можливості діти могли переглянути урок та опрацювати завдання – у більшості скеровані на повторення матеріалу.

Онлайн-уроків сьогодні не було. Про зміни в режимі роботи закладів освіти батькам повідомлять додатково у школах та садках.

Яка ситуація у місті?