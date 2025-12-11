Четвер или четверг: в украинском языке есть несколько случаев, когда мы оставляем букву "г"
- В украинском языке правильным является употребление слова "четвер", а "четверг" считается русской калькой и ошибочным вариантом.
- Буква "г" появляется в косвенных падежах, например "четверга", "четвергу", "четвергу", "четвергом".
Замечали, что некоторые слова в украинском и русском языке отличаются только одной буквой, несмотря на общее праславянское происхождение. И этому есть понятное объяснение.
В каких случаях мы говорим букву "г", а в каких – нет, в слове "четвер", объясняет 24 Канал, ссылаясь на объяснения учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.
Смотрите также Что такое "накладанец": вы точно знаете и смакуете это слово
"Четвер" или "четверг" – как правильно на украинском?
В украинском языке часто возникает путаница между словами "четвер" и "четверг". Оба звучат подобно, но только одно является литературной нормой.
Окончание "-г" в слове "четверг" – это сегодня русская форма. В украинском языке нет необходимости в этом окончании, потому что слово образовано от числительного "чотири" и естественно заканчивается на "-вер".
Однако, слово праславянского происхождения, и раньше оно действительно имело на конце букву "г", но с изменением фонетики языка, в именительном падеже слово "четвер" ее потеряло. По принципу – как слышим, так и пишем, а в украинском языке "г" не выделяется. Поэтому, "четвер" – это нормативное украинское название четвертого дня недели после воскресенья.
Интересно! В древнеславянской традиции дни недели назывались по порядку: понедельник (после / по воскресенье), вторник (второй), среда (середина), четверг (четвертый), пятница (пятый), суббота, воскресенье. А значит, "четверг" буквально означает "четвертый день".
В словарях украинского языка "четверг" обозначается как ошибочный, ненормативный вариант, калька из русского языка.
Но в косвенных падежах и в производных "г" возвращается на свое место:
- Именительный: четвер
- Родовой: четверга
- Дательный: четвергу и четвергові
- Находный: четвер
- Орудный: четвергом
- Местный: на/у четверга
- Клический: четвергу.
Куда делась буква "г": смотрите видео
Например: "Зустрінемось у четвер", але "Наші традиційні зустрічі що четверга". Впрочем, можно сказать и – "у четвертий день тижня відбувається ярмарок".
Есть такая история! Существует известное выражение "после дождика в четверг", которое означает – никогда, или в очень отдаленное, неопределенное время. Его употребляют, когда хотят подчеркнуть, что какое-то событие не произойдет или будет откладываться бесконечно. Впрочем, у него своя интересная история происхождения – еще с языческих времен. Четверг считался днем бога Перуна – бога грома и молнии. Именно в этот день люди приносили жертвы и просили дождя, но он не всегда шел. Мольбы к богу часто не достигали цели, четверги проходили напрасно, без дождя, а потому о несбыточном, стали говорить – что это произойдет после дождика в четверг.
Итак, правильно говорить – "четвер", как литературная норма, происходящая от цифры "четыре". Итак, если хотим чистоты и аутентичности украинского языка, следует употреблять именно это слово.