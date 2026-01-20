Решение окончательно принимали на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе. Глава украинского правительства Юлия Свириденко в своем телеграмм-канале сообщила, как сейчас идет учебный процесс.
Чрезвычайная ситуация в энергетике: как учатся ученики и сохранят ли зарплаты учителям
- Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике многие заведения образования в Украине перешли на дистанционное обучение.
- Киев открыл 284 класса с резервным питанием для детей, которых родители не могут оставить дома.
На прошлой неделе из-за чрезвычайной ситуации в энергетике громады могли согласовать переход на дистанционное обучение или же каникулы до 1 февраля. Есть и такие, которые оставляли очное обучение.
Как идет учебный процесс?
Чиновница подчеркнула: безопасность детей – приоритет.
Из-за ситуации в энергетике часть учебных заведений работает дистанционно или временно приостановила обучение. В Киеве все школы, кроме детских садов, находятся на каникулах до 1 февраля,
– уточнила Свириденко.
И добавила, что поручила МОН обеспечить контроль за соблюдением безусловного сохранения зарплаты педагогам на период вынужденных каникул.
Для детей, которых родители не могут оставить дома, должны работать специальные классы с резервным питанием. Уже сейчас в Киеве открыто 284 такие классы – там тепло, есть свет и возможность безопасно провести день,
– сообщила глава Кабмина.
Какие изменения в учебном процессе?
Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Украины правительство согласовало временное прекращение обучения в очном формате в учебных заведениях.
Решение касалось детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
Все же решение окончательно принимают на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
Так, общины могли согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
