Очень нужны во время тревоги: что нужно положить в "тревожный рюкзак" школьника

С 1 сентября офлайн в Украине заработало более 10 тысяч школ. При этом более 2 миллионов учеников вышли на очное обучение.

Такие данные привел президент нашего государства Владимир Зеленский. При этом ученики, которые посещают учебное заведение, должны иметь не только обычный рюкзак, а еще и "тревожный", отмечает Образование 24.

Читайте В МОН рассказали, сколько школ до сих пор не имеют укрытия

Что должен содержать "тревожный рюкзак" ученика

"Сумка" безопасности каждого школьника в Украине должен содержать:

бутылку питьевой воды;

фонарик;

записку с ФИО ребенка;

контактные данные родителей и ближайших родственников (имена, телефоны, адреса).

Также можно дать ребенку:

любимую игрушку или книжку;

питательные батончики или снеки;

индивидуальную маску и лекарства, которые ребенок регулярно принимает (желательно написать, что и когда именно необходимо выпить);

павербанк.

Также в рюкзак можно положить сменное белье и плед, ведь в хранилищах часто прохладно. Однако сумка не должна быть тяжелой, чтобы не перегружать ребенка.

Киевский департамент образования советует "сумку безопасности" всегда носить с собой в школу и обратно.