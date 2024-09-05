Очень нужны во время тревоги: что нужно положить в "тревожный рюкзак" школьника
5 сентября 2024, 17:04Читати новину українською
С 1 сентября офлайн в Украине заработало более 10 тысяч школ. При этом более 2 миллионов учеников вышли на очное обучение.
Такие данные привел президент нашего государства Владимир Зеленский. При этом ученики, которые посещают учебное заведение, должны иметь не только обычный рюкзак, а еще и "тревожный", отмечает Образование 24.
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Что должен содержать "тревожный рюкзак" ученика
"Сумка" безопасности каждого школьника в Украине должен содержать:
- бутылку питьевой воды;
- фонарик;
- записку с ФИО ребенка;
- контактные данные родителей и ближайших родственников (имена, телефоны, адреса).
Также можно дать ребенку:
- любимую игрушку или книжку;
- питательные батончики или снеки;
- индивидуальную маску и лекарства, которые ребенок регулярно принимает (желательно написать, что и когда именно необходимо выпить);
- павербанк.
Также в рюкзак можно положить сменное белье и плед, ведь в хранилищах часто прохладно. Однако сумка не должна быть тяжелой, чтобы не перегружать ребенка.
Киевский департамент образования советует "сумку безопасности" всегда носить с собой в школу и обратно.