В Раде рассказали, как в 2023 году усовершенствуют мультипредметный тест для абитуриентов

Выпускники школ уже во второй раз будут сдавать мультитесты вместо традиционного ВНО. Он будет сложнее, чем в 2022 году.

Об этом для 24 Канала рассказала народный депутат Украины Наталья Пипа. Она отметила, что в Украине не отменили ВНО.

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"Национальный мультипредметный тест, который будет в этом году, действительно похож на тот, что был в 2022 году. Разница в том, что его будут сдавать онлайн. ВНО невозможно провести в военное состояние, потому что когда будет попадание хоть в одну из школ, где хранятся тесты на ВНО, то разрушается вся логистическая цепочка", – сказала Пипа.

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История Украины будет необязательным предметом

По словам депутата, мультитест дешевле, чем ВНО. Она отметила, что в прошлом году проводить экзамены было сложнее, потому что не успели создать все программное обеспечение.

Пипа рассказала, что абитуриенты будут составлять 3 предмета в один день. Основные предметы – украинский язык и математика. В прошлом году это была история Украины, а сейчас она избирательная.

Можем много спорить, правильно ли это или нет. Считаю, что в последующие годы история Украины должна быть базовой. Однако сейчас, когда есть люди, которые поступают на медицинские, физические, химические специальности, важно сдать тот экзамен, который является базовым для них, – сказала депутат.

Тест будет сложнее

Продлится экзамен 180 минут. Пипа отметила, что абитуриенты будут тратить по 60 минут на каждый предмет. Это дольше, чем в 2022 году. Однако экзаменационные вопросы будут сложнее.

"В прошлом году все было на скорую руку. Было очень много людей, которые сдали на 200. Тест не показывал реальную картину знаний, тесты были упрощенными. Новые экзамены будут больше похожи на ВНО, но все равно проще. Я считаю, что это допустимо в условиях военного положения", – объяснила депутат.

Она подчеркнула, что нам есть куда двигаться, но главное – это ментальное и физическое здоровье, силы пережить год. Как добавила Пипа, за время наводнения и войны у нас будет пробел в знаниях.

"Он будет, но нам нужно остаться живыми и наверстывать знания", – сказала депутат.



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