Можно учиться бесплатно: как украинцу поступить в университет в Чехии

Украинцы могут поступать в различные университеты мира. В отдельные даже – для бесплатного обучения.

Однако для этого надо соответствовать определенным критериям. Как поступить в вуз Чехии, 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Какие условия поступления для украинцев в вузы Чехии

Для поступления в вузы Чехии абитуриент должен владеть чешским или английским языком на высоком уровне. Для частных заведений иногда достаточно знаний на уровне В1. Для поступления на большинство специальностей в государственных университетах необходимо знать чешский на уровне В2. Есть специальности, для поступления на которые нужно владеть иностранным на уровне С1 (преимущественно в медицинской сфере).

Для подтверждения уровня знания языка надо иметь соответствующий сертификат. Украинцы, которые знают чешский, имеют право поступать на государственную форму обучения. Если же владеют только английским, то смогут стать только студентами-контрактниками.

Интересно! Среди абитуриентов действует практика, когда они приезжают на год в Чехию для изучения языка при ЗВО на подготовительных курсах, чтобы иметь более высокие шансы для поступления.

В некоторые университеты Чехии украинцы можно поступить без экзаменов. Для этого нужно было подавать заявку заблаговременно. В большинстве заведений этот период закончился в декабре 2024 года.

Для поступления украинцам, кроме знания языка, нужно собрать необходимый пакет документов, а также получить студенческую визу или другой документ, который позволяет легальное пребывание в стране.

В большинстве случаев абитуриенты должны сдавать вступительные экзамены, которые зависят от выбранной специальности и ЗВО. Некоторые вузы могут проводить собственные тесты или собеседования, чтобы определить уровень знаний кандидатов. В Чехии почти все университеты принимают украинцев без сертификата ВНО/НМТ.

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Какие документы нужно подготовить

Абитуриентам для поступления в вуз Чехии нужно подготовить пакет документов:

заявление о поступлении;

аттестат о полном общем среднем образовании и его перевод на чешский язык, заверенный нотариально;

мотивационное письмо;

рекомендации;

сертификаты о знании языка.

Каждый университет может дополнительно требовать и другие документы, но это все отмечают на сайтах ЗВО.