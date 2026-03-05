"Хоть пруд пруди": учительница рассказала, почему этот фразеологизм "валит" учеников на НМТ

Преподавательница украинского языка объяснила один из фразеологизмов, который может встретиться на Национальном мультипредметном тесте 2026 года. Она рассказала, как быстро запомнить значение выражения "хоч греблю гати" и правильно выполнить подобное тестовое задание.

Преподавательница украинского языка Оксана Николаевна, которая готовит школьников к Национальный мультипредметный тест, в своем TikTok разобрала возможное задание из теста 2026 года. По ее словам, одним из самых сложных для учеников может быть фразеологизм "хоч греблю гати".

Что означает известный фразеологизм?

Педагог в видео объяснила, что это устойчивое выражение означает очень большое количество чего-то. Чтобы легче запомнить значение фразеологизма, учительница предлагает представить реку, в которой настолько много воды, что ее можно перекрыть плотиной, чтобы уменьшить поток.

Словарь "Горох" также объясняет фразеологизм, как "очень много, большое количество кого-, чего-либо".

Также она привела пример возможного тестового задания. Ученикам могут предложить фразеологизм и несколько вариантов синонимов, среди которых нужно выбрать правильный.

Обратите внимание! В частности, среди ответов могут быть варианты "как кот наплакал" (очень мало), "хоть мак сей" (очень тихо, безветренно) и "хоть лопатой греби". Правильным в этом случае будет последний вариант, ведь он также означает очень большое количество чего-то.

