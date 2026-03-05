Как правильно называть Азербайджан, чтобы не допускать ошибки, рассказываем со ссылкой на "Википедию".

Смотрите также Что означает "подмануть" из народной песни: как вы понимаете это слово

Как эта страна называется правильно?

Многие страны мы называем неправильно, из-за необычного и экзотического звучания. Или же, если речь идет о странах бывшего СССР, называют "по привычке" на русский лад, например, Армению (правильно – Вірменія).

Такую ошибку можно встретить в названии страны Азербайджан, может слышали варианты – "Азербайжан" и "Азербаджан". Такое искажение возникло из-за сложности произношения, суржик или сложности с транскрипцией.

Впрочем, украинские словари фиксируют только название – Азербайджан, а в деловой официальной переписке употребляют полное название – Республика Азербайджан (на азербайджанском – Azərbaycan Respublikası).

А относительно происхождения слова, то версий есть несколько:

Первоначально топоним обозначал северную часть Мидии (исторический регион Ирана), а с XX века закрепился как название современного государства на Кавказе.

Древнеперсидское имя Āturpāt ("хранитель огня", жрец-зороастриец) и названия государства Атурпатакан (Атропатена).

("хранитель огня", жрец-зороастриец) и названия государства (Атропатена). Через среднеперсидское Ādarbādagān / Âzarâbâdagân слово трансформировалось в современную форму Азербайджан .

слово трансформировалось в современную форму . Существует и теория, что Азербайджан это отюрченная форма зарабизованной версии персидского топонима Âzarâbâdagân (Азар – огонь; âbâdag – место отправления культа и суффикс множественного числа). То есть "страна вечного огня", что связывают храмами огня в зороастризме.

этимологический словарь Фасмера и другие источники подтверждают происхождение от иранских форм Āturpātakān → Adarbigana → Азербайджан.

Украинские языковеды (в частности в образовательных ресурсах и медиа), отмечают, что правильно говорить – Азербайджан. Поэтому не искажайте больше название, не оскорбляйте страну. А жители страны – азербайджанцы: азербайджанка и азербайджанец. Сложно произносить, но и интересно.

Что вы знаете об Азербайджане?

Выяснили о правильном названии страны, а чтобы она стала для вас ближе и понятнее, вот несколько интересных фактов об этом государстве.

Столица государства – Баку, современный город с футуристической архитектурой, в частности знаменитые "Огненные башни" (Flame Towers).

Баку / Lloyd Alozie

Азербайджан является одним из старейших центров добычи нефти в мире, еще с XIX века.

"Страна огней" – неофициальное название Азербайджана из-за природных газовых источников, которые горят много лет и создают эффект вечного пламени. Недаром огонь изображен и на государственном гербе.

Ковры Азербайджана внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Они известны сложными орнаментами и символикой. Существует даже музей ковров, который имеет 13 000 экспонатов.

Манаты (национальная валюта) были разработаны тем же дизайнером, что создавал евро.

Горы занимают около 50% территории страны, что делает ее привлекательной для туризма и альпинизма.

Флора чрезвычайно богата: более 4500 видов растений, из которых около 250 – эндемики, не встречающиеся больше нигде в мире.

Каспийское море – самое большое озеро мира, которое имеет стратегическое значение для экономики Азербайджана.

Территория современного Азербайджана была заселена еще в палеолите. В Азихской пещере найдена челюсть азихантропа, жившего 300 – 400 тысяч лет назад.

В Азербайджане сохранилось немало наскальных рисунков, которые являются уникальным памятником петроглифов, насчитывающим более 6000 изображений. Они преимущественно сосредоточены в Гобустанском заповеднике (70 километров от Баку) Эти рисунки создавались от мезолита до средневековья и изображают сцены охоты, рыболовства и танцев, свидетельствуют о жизни древних людей и включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наскальные рисунки Гомбустана / Википедия

Первая светская демократия в мусульманском мире – в 1918 году была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика – первое такого типа государство среди мусульманских стран.

В І веке до н.э. на севере страны существовало это государство, которое оставило значительное культурное наследие, его еще называют Кавказская Албания.

Поэтому узнавайте об этой стране и начинайте с правильного названия – Азербайджан. Название страны сохраняет след древней традиции зороастризма, где огонь был священным символом.