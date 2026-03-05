Викладачка української мови Оксана Миколаївна, яка готує школярів до Національний мультипредметний тест, у своєму TikTok розібрала можливе завдання з тесту 2026 року. За її словами, одним із найскладніших для учнів може бути фразеологізм "хоч греблю гати".

Дивіться також Азербаджан, Азербайджан чи Азербажан: як правильно називається ця східна країна

Що означає відомий фразеологізм?

Педагогиня у відео пояснила, що цей сталий вислів означає дуже велику кількість чогось. Щоб легше запам'ятати значення фразеологізму, вчителька пропонує уявити річку, у якій настільки багато води, що її можна перекрити греблею, аби зменшити потік.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Словник "Горох" також пояснює фразеологізм, як "дуже багато, велика кількість кого-, чого-небудь".

Також вона навела приклад можливого тестового завдання. Учням можуть запропонувати фразеологізм і кілька варіантів синонімів, серед яких потрібно обрати правильний.

Зверніть увагу! Зокрема, серед відповідей можуть бути варіанти "як кіт наплакав" (дуже мало), "хоч мак сій" (дуже тихо, безвітряно) та "хоч лопатою греби". Правильним у цьому випадку буде останній варіант, адже він також означає дуже велику кількість чогось.

Як не втратити 17 балів на НМТ: викладачка української мови пояснила складну тему