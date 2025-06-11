Забудьте об "гейтерах": как назвать человека, который пишет гадости в сетях

Молодежный сленг – часть молодежной субкультуры, с которой надо считаться и понимать старшим. И немало слов из нее – англицизмы.

Какое значение популярного англицизма "гейтер", и каким аналогом его можно заменить, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Вики Хмельницкой.

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Кто такой "гейтер"

Среди англицизмов, которые стали распространенными благодаря доступности интернета и социальных сетей, например "сори", популярное слово "гейтер". Его часто использует молодежь и можем встретить его в многочисленных медиа.

Слово "гейтер" происходит из английского языка – "hater". Вы могли его встречать и как "хейтер".

Однако, в украинском языке английский звук [h] передают через букву "г", поскольку он ближе всего к оригинальному звучанию, в словах "лайфгак" или "гарасмент".

Само значение слова "гейтер" – обозначает человека, который проявляет ненависть или враждебность к кому-то или чему-то, особенно в социальных сетях. Он часто критикует чьи-то достижения, обесценивает их, высказывают негативные комментарии, или просто портит настроение и жизнь другим. Гейтеры могут быть скрытыми или открытыми в своем негативном отношении.

А словом "гейт" – называют само действие, комментарий или сообщение – "получил гейт на свое видео в соцсети".

Какие украинские соответствия к слову

Если дословно и одним словом, то "гейтер" – это ненавистник.

Как оказывается, не обязательно пользоваться заимствованным словом, потому что в украинском языке есть немало странных, интересных и забавных соответствий, которыми можно точно воспользоваться.

Вика Хмельницкая приводит примеры слов из украинских словарей:

брудолив,

дрочак,

гломун,

злоріка,

злосник,

злостивець,

злобитель,

злопихач,

лихослов,

наругач,

ненавидник

огудник,

хулитель.

Какие слова слышали вы? Какое считаете более подходящим для замены "гейтера", особенно, для соцсетей?

Как заменить слово "гейтер": смотрите видео

Можно выбирать и поочередно каждое слово синоним для обозначения своего обидчика и демонстрировать свое превосходное знание украинского языка. Говорите на украинском!