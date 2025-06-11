Забудьте об "гейтерах": как назвать человека, который пишет гадости в сетях
- Слово "гейтер" означает человека, который проявляет ненависть или враждебность, особенно в соцсетях.
- В украинском языке соответствия к "гейтеру" звучат как: ненавистник, брудолив, злорика, лихослов и другие.
Молодежный сленг – часть молодежной субкультуры, с которой надо считаться и понимать старшим. И немало слов из нее – англицизмы.
Какое значение популярного англицизма "гейтер", и каким аналогом его можно заменить, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Вики Хмельницкой.
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Кто такой "гейтер"
Среди англицизмов, которые стали распространенными благодаря доступности интернета и социальных сетей, например "сори", популярное слово "гейтер". Его часто использует молодежь и можем встретить его в многочисленных медиа.
Слово "гейтер" происходит из английского языка – "hater". Вы могли его встречать и как "хейтер".
Однако, в украинском языке английский звук [h] передают через букву "г", поскольку он ближе всего к оригинальному звучанию, в словах "лайфгак" или "гарасмент".
Само значение слова "гейтер" – обозначает человека, который проявляет ненависть или враждебность к кому-то или чему-то, особенно в социальных сетях. Он часто критикует чьи-то достижения, обесценивает их, высказывают негативные комментарии, или просто портит настроение и жизнь другим. Гейтеры могут быть скрытыми или открытыми в своем негативном отношении.
А словом "гейт" – называют само действие, комментарий или сообщение – "получил гейт на свое видео в соцсети".
Какие украинские соответствия к слову
Если дословно и одним словом, то "гейтер" – это ненавистник.
Как оказывается, не обязательно пользоваться заимствованным словом, потому что в украинском языке есть немало странных, интересных и забавных соответствий, которыми можно точно воспользоваться.
Вика Хмельницкая приводит примеры слов из украинских словарей:
- брудолив,
- дрочак,
- гломун,
- злоріка,
- злосник,
- злостивець,
- злобитель,
- злопихач,
- лихослов,
- наругач,
- ненавидник
- огудник,
- хулитель.
Какие слова слышали вы? Какое считаете более подходящим для замены "гейтера", особенно, для соцсетей?
Как заменить слово "гейтер": смотрите видео
Можно выбирать и поочередно каждое слово синоним для обозначения своего обидчика и демонстрировать свое превосходное знание украинского языка. Говорите на украинском!