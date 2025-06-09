Что означает слово "абьюз" и каково его происхождение, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть: что означает поговорка и при чем здесь дружба

Каково значение слова "абьюз"

Сегодня в речи появилось немало терминов по психологии. Кому-то они понятны, а для кого-то нужны объяснения или соответствия из украинского языка.

Слово "абьюз" происходит из английского языка - abuse - "злоупотребление", "насилие". Это слово вы могли слышать как психологический термин, или как часть современного молодежного сленга вместе с термином "триггер".

Сам термин абьюз - означает умышленное физическое или психологическое насилие в семье или отношениях. А человека, который регулярно намеренно его совершает, называют – абьюзер.

То есть, по-украински дословно абьюзер – это насильник.

Абьюз нарушает личные границы человека – начиная от неуважения до физической и морально боли. Абьюз может иметь место дома, на работе, в специализированных заведениях. Основные признаки – это преднамеренный умысел и постоянство.

Основными видами абьюза являются:

Физический – избиение, толкание, причинение телесных повреждений.

– избиение, толкание, причинение телесных повреждений. Психологический – манипуляции, унижение, контроль над поведением.

– манипуляции, унижение, контроль над поведением. Эмоциональный – обесценивание чувств, запугивание, создание чувства вины.

– обесценивание чувств, запугивание, создание чувства вины. Финансовый – контроль над деньгами, ограничение доступа к ресурсам.

– контроль над деньгами, ограничение доступа к ресурсам. Сексуальный – принуждение к нежелательным действиям, сексуальное насилие.

Подростки, когда используют это слово как сленговое, могут так называть родителей или учителей, за то что они заставляют делать уроки или домашние дела. Без настоящей глубины термина.

Появление новых слов – явление неизбежное, а потому стоит знать и понимать их значение и происхождение. Как и украинские соответствия к ним.